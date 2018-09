Así son los 'pisos cápsula' por 200 euros al mes que indignan a Podemos

Una empresa catalana quiere traer a Barcelona un nuevo concepto de vivienda no apto para claustrofóbicos. Inspirados en los famosos hoteles cápsula de Japón la compañía Haibu 4.0 ha creado unos habitáculos de 3 metros cuadrados en los que ha incluido una cama, una mesita y una estantería con el objetivo de ponerlos en alquiler. La tarifa base es de 200 euros, pero los inquilinos que deseen un mayor confort incluyendo un televisor, más tomas de electricidad, o el suelo y las paredes personalizadas tendrán que pagar 250 euros.

Para llevar a cabo sus planes, la empresa ha adquirido un local en el distrito de Sants en el que pretende colocar 15 de estas cápsulas con unas ajustadas dimensiones de 1,20 de ancho, 1,20 de alto y 2,20 de largo. El resto del local lo destinarán a espacios comunes, "con sala de estar, cocina y baños", cuenta uno de sus promotores, Marc Olivé, a Libre Mercado.

Prototipo de la vivienda de Haibu

Teniendo en cuenta los desorbitados precios de los alquileres en la Ciudad Condal, son muchos los que podrían considerar una ganga estos pisos cápsula, aunque otros no dudarán en calificarlos como auténticos zulos. Entre los primeros están las 750 solicitudes que Olivé afirma haber recibido para residir en sus diminutas viviendas. "Nuestro perfil de inquilino es un mileurista que por cualquier circunstancia no puede llegar a fin de mes ni pagar la mitad de su sueldo en el alquiler de una habitación. Es una oportunidad para las personas que desean remontar y recuperarse unos meses porque han tenido una mala racha económica. No es para que se queden aquí mucho tiempo", defiende el promotor.

Olivé ha hecho estas declaraciones después de que Podemos haya cargando desde su cuenta oficial de Twitter contra su proyecto. Íñigo Errejón ha añadido que "en los cementerios también hay casas similares, las llaman ataudes". Su responsable asegura que "se han montado una película, esto no es especulativo, ayudamos a la gente que está al borde del abismo".

Las trabas de Ada Colau

Como si fuera una especie de club, en su página web la compañía ha publicado los requisitos que tendrán que cumplir los interesados en formar parte de lo que llaman "la comunidad". Tener entre 25 y 45 años y una nómina de 450 euros en adelante están entre ellos. Ademas, Olivé asegura que pretenden atraer a trabajadores y estudiantes, "no turistas" y para ello "exigiremos que lleven residiendo en Barcelona un mínimo de 10 años" antes de realizar el contrato.

La colmena también tiene unas estrictas normas de convivencia que sus habitantes deberán cumplir. Por ejemplo,"solo estará permitida una persona por habitáculo, no está permitido prestarlo a amigos o familiares sin el consentimiento de la propiedad" y tendrán que cuidar mucho las llamadas telefónicas, "que se realizarán sin molestar a los demás miembros".

Olivé pretende abrir las puertas al público de su colmena dentro de 15 días, aunque el Ayuntamiento de Barcelona no se lo está poniendo nada fácil. El promotor asegura que lleva "más de 2 meses negociando" con el Consistorio de la Ciudad Condal y aún no le han dado el visto bueno. "Dicen que no es habitable, que no cumple la normativa, pero no hay ninguna norma que regule este concepto", asegura.

Maqueta de la cápsula

Si definitivamente el equipo de Ada Colau le prohíbe su actividad sus promotores aseguran que la llevarán a otras ciudades europeas. "Nosotros vamos a invitar al Ayuntamiento, a los Bomberos y a la Policía a la jornada de puertas abiertas y cumpliremos los trámites que nos manden. Eso sí, si no nos dejan llevarlo a cabo nos iremos a París o Roma", declara. El promotor señala que tiene otras ocho colmenas "apalabradas en Barcelona" a la espera de la decisión oficial del Consistorio.