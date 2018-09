Expropiar las VTC podría costar casi 4.000 millones a los contribuyentes

Aseguran que quieren "dejar de hablar de guerra del taxi" para empezar a "dialogar", pero la patronal de los vehículos de alquiler con conductor Unauto no ha tenido pelos en la lengua este jueves cuando ha convocado a los medios para repasar la situación actual del sector.

Uno de los mensajes ha ido dirigido al Gobierno de Pedro Sánchez, que pretende lavarse las manos en el conflicto dejando la regulación de las VTC en poder de las CCAA. Con esta decisión, el presidente de Unauto, Eduardo Martín, considera que el Ministerio de Industria "ha cedido ante el chantaje del sector del taxi" tras las manifestaciones y huelgas en un clima de elevada violencia que protagonizaron los taxistas a finales del mes de julio en Madrid y Barcelona. "Transferir competencias a las autonomías multiplica el problema por 17", ha asegurado.

Industria podría estar preparando un Decreto Ley al respecto, pero según Unauto no ha contado con ellos. "Hemos solicitado una reunión", asegura, aunque todavía no han obtenido respuesta.

La doble licencia

Todavía es mayor el miedo a que el control de las VTC pase a manos de los ayuntamientos, como ya intentó hacer el consistorio de Ada Colau hace unos meses. El Ayuntamiento de Barcelona aprobó en junio la exigencia de una doble licencia a las VTC para poder circular por la ciudad que fue suspendida cautelarmente por la Justicia. A pesar de ello, otros ayuntamientos como el de Madrid también pretenden seguir sus pasos.

La idea de ambos grupos sería limitar las licencias VTC a una por cada 30 taxis, lo que supondría quitar de la circulación más de 5.000 vehículos en ambas urbes. La patronal Unauto ya se ha rodeado de asesores legales por si esto llegara a producirse en las principales ciudades de España, ya que supondría una expropiación mayoritaria de sus licencias. En la siguiente tabla se muestran las proporciones actuales.

Las VTC podrían pedir una indemnización

Así, según uno de los informes que maneja Unauto elaborado por Ernst & Young (E&Y), el golpe a su actividad supondría un coste para el sector de 3.785 millones de euros que podrían ser reclamados al Gobierno en forma de indemnización, por lo que podría acabar recayendo en el contribuyente. Para llegar a esta cifra se han tenido en cuenta criterios como el valor de mercado de las licencias VTC en la actualidad o los ingresos que dejarían de percibir sus propietarios.

En España hay actualmente 11.200 vehículos de transporte con conductor, una cifra que podría alcanzar los 18.000 vehículos en los próximos años si la Justicia da luz verde a las últimas licencias aprobadas entre 2009 y 2015.

"No queremos indemnizaciones, no las buscamos, pero queremos saber el impacto que tendrán las medidas del taxi", ha dicho Martín. "Somos perfectamente legales y no pueden quitarnos nuestras licencias", ha añadido mientras mostraba una licencia VTC en la mano.

"No habrá nuevos competidores"

"No se van a dar más licencias, no habrá nuevos competidores, pero los que existen actualmente se quedarán", ha asegurado Martín. Preguntado por si ya han renunciado a exigir la liberalización total del sector que reclamaban en el pasado, el presidente de Unauto ha respondido que "es un hecho y lo hemos aceptado", lo que también les beneficiaría a ellos mismos, no solo a los taxistas, porque no entrarían nuevos conductores.

Martín ha acusado al sector del taxi de utilizar "la palabrería y jugar al despiste" haciendo creer que la ley obliga a imponer la ratio 1/30. "Eso no es obligatorio, solo es el criterio que se les ha otorgado a las Comunidades Autónomas para no conceder más licencias en las ciudades donde la ratio sea menor que el 1/30, y es lo que hacen desde 2015", matiza.

En materia fiscal, Unauto ha acusado a la mayoría de los taxistas de "pagar 80 euros al mes de impuestos tributando por módulos" en el régimen de autónomos, cuando las VTC pagan "entre 9 y 11 veces más de impuestos tributando por estimación directa". Según sus cálculos, el sector contribuye actualmente a la economía española en las siguientes partidas: