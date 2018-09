El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas está generando una oleada de noticias en los últimos días. Todo parece que el PSOE terminará aplicando una nueva reforma en el tributo que supondrá una elevación en la tributación. En España, las rentas superiores a 60.000 euros anuales, tributan un 45% de IRPF. Según parece, la intención es crear un nuevo segmento para aquellas que superen los 140.000 euros y subirles el tipo del 45%. En el año 2012, el gravamen máximo se encontraba en el 52%, por tanto, no es descartable volver a ese porcentaje.

A día de hoy, a nivel europeo, España se encuentra por encima de la media del tipo general que se cobra en el Viejo Continente. En el año 2016, los 28 países de la Unión Europea tenían un tipo máximo para las rentas del 39%. En el caso nacional, España lo fijó en el 45%. Si se volviese al 52% del año 2012, nuestro país volvería estar entre los cinco que más gravan a las rentas altas.

Pero esto no es todo. Si se observa la renta a partir de la cual se cobra el tipo máximo España no sale bien parada. Mientras que en Alemania no se cobra el tipo máximo -del 47,5%- hasta que no se superan los 256.304 euros anuales, en España se tributa el 45% una vez superados los 60.000. Se puede pensar, con cierta lógica, que los salarios son más altos en el país germano y por eso se sube la renta máxima. Aunque esta afirmación es cierta, volviendo a los datos se observa que en España se necesitan cobrar 2,4 veces el salario medio para pagar el tipo máximo, mientras que en Alemania no se paga el gravamen máximo hasta no cobrar 5,4 veces el salario medio.

En Portugal, el segundo país con el tipo más alto de IRPF, del 48% como mínimo, la renta estipulada para pagar ese porcentaje debe superar los 80.640 euros, es decir 20.000 euros más que en España, a pesar de que los sueldos son más bajos en el país luso. Sin embargo, a este 48% de tipo máximo se le van sumando una serie de recargos extra, hasta alcanzar el 61% a partir de los 250.000 euros al año. Esto se traduce en que, para pagar el IRPF máximo, en Portugal es necesario cobrar más de 15 veces el salario medio. Aunque la mayor distancia es la que se produce en México, donde hay que multiplicar por más de 25 veces el salario medio para aplicar el tipo máximo sobre la renta.

De toda la OCDE -que agrupa a las economías más ricas-, España es el octavo país que más bajo pone el listón de la riqueza en términos absolutos. Así, para pagar el máximo de IRPF es necesario cobrar anualmente más de 60.000 euros. El que encabeza la lista es Turquía, donde se aplica el máximo al superar los 10.693 euros. Pese a ello, un turco necesita ganar 3,2 veces el salario medio del país para pagar el máximo.

El segundo puesto es para Polonia, donde se grava con el tipo máximo del 39,9%, al superar los 19.857 euros., y se necesita duplicar el salario medio para pagar ese porcentaje. Cerrando el podio está Bélgica, donde a partir de los 38.830 euros anuales es necesario pagar el 53,7% del tipo máximo. Esto supone que cualquiera que gane el salario medio paga el máximo de IRPF.