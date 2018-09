Coca-Cola amplía su oferta en España con el lanzamiento de Coca-Cola con sabor a café

Coca-Cola sigue creciendo en España y amplía su oferta en este mercado con el lanzamiento de Coca-Cola Plus Coffee, una bebida con extracto de café, sin azúcar y sin calorías, que estará disponible a partir del 15 de septiembre, según ha informado la multinacional. Con este último lanzamiento, el quinto en lo que va de año, la compañía estadounidense cuenta ya en España con 18 marcas y más de 100 productos.

Este nuevo producto se enmarca dentro de la estrategia de negocio de Coca-Cola en España orientada al crecimiento y de su estrategia de sostenibilidad. Con ellas, según ha resaltado la multinacional, el consumidor se sitúa en el centro para ofrecerle más opciones de consumo con menos azúcar, información clara y detallada de cada producto y envases 100% reciclables.

Además, con Coca-Cola Plus Coffee, la compañía vuelve a situar a España a la cabeza de la innovación, siendo el segundo país de Europa tras Turquía en lanzar esta nueva variedad. "En Coca-Cola entendemos la innovación como la capacidad para adaptarnos a las necesidades del consumidor y, por tanto, a las nuevas tendencias de consumo, con una propuesta para cada persona, en cualquier momento del día", ha explicado la responsable de Marketing de la marca Coca-Cola en Iberia, Carolina Aransay.

"Experimentar es casi un ritual en nuestra compañía. Con un mercado tan cambiante, hay que buscar, en todo momento, oportunidades para innovar y sorprender a los consumidores", ha añadido. Tras los últimos lanzamientos en España de Honest, AdeS, Glacéau Smartwater y Appletiser, Coca-Cola Plus Coffee supone un paso más en el camino de Coca-Cola en España por convertirse en una compañía total de bebidas. El nuevo refresco, con un formato diferencial en lata 'slim' de 250 mililitros, ya se vende en otros países como Australia, Japón o Vietnam y estará disponible en el mercado español a partir del 15 de septiembre.

Su distribución se realizará a través de los puntos de venta habituales de Coca-Cola en España, sumándose a las variedades ya disponibles a escala nacional: Coca-Cola sabor original, Coca-Cola sabor light, Coca-Cola zero azúcar, Coca-Cola zero azúcar zero cafeina, Coca-Cola zero azúcar cherry, Coca-Cola sabor light al limón sin azúcar, Coca-Cola sabor original sin cafeína, y Coca-Cola sabor light sin cafeína.