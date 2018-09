La UE estudia crear una regulación especial para las criptomonedas

La Unión Europea estudia aplicar una regulación a las criptomonedas en los próximos meses. Por el momento, el Viejo Continente se ha mantenido al margen observando este nuevo y potente mercado financiero que mueve 200.000 millones de euros actualmente. Se desconoce cuál será la postura que adoptará la UE, pero lo que sí se sabe es que muchos gobiernos temen que la quiebra de este mercado o de una de sus monedas suponga un golpe económico a nivel nacional e internacional.

Tanto entre estados como entre expertos hay dos posturas de cara al futuro de las criptodivisas. Por un lado, se considera que el Blockchain y las monedas virtuales serán el futuro a medio y largo plazo. Pero, por otro, muchos auguran una quiebra de la totalidad de este mercado emergente y desconocido para la gran mayoría de personas.

China ha sido uno de los países que más críticos se han mostrado con este sector. Hace solos unos meses el Gobierno de Xi Jinping prohibió el acceso a las casas de cambio desde los servidores del país. De hecho, esta decisión es la que terminó de lastrar al Bitcoin, que no levanta cabeza desde el veto asiático. Pero otras potencias económicas como Reino Unido y Estados Unidos también aplicaron serias limitaciones. En ninguno de los dos países se puede comprar ninguna moneda utilizando tarjetas de crédito, aunque sí de débito.

En la cumbre del G-20 celebrada el pasado febrero, tanto Alemania como Francia pidieron crear unos principios de regulación internacional para estas monedas. Aunque, posteriormente, nada de lo tratado se ha materializado. La cara opuesta es la de Suiza, donde sí está permitido crear y registrar nuevas criptomonedas y la regulación favorece este emergente sector.

¿Se pueden regular estas monedas?

Realmente el Bitcoin o las monedas similares no se pueden regular en sí. No necesitan un banco central y el número de divisas es limitado y fijado de antemano. Cuando se pongan en circulación todos los Bitcoins no se podrán crear más. Cada Bitcoin corresponde con un código cifrado y estos son limitados, así que no se puede regular como se hace con el euro. No se puede dejar de producir Bitcoins o producir más.

Lo que sí se puede regular es el acceso, los Exchange (casas de cambio) y las cotizaciones. Es decir, un país sí puede prohibir -como ha hecho China- el acceso a las plataformas donde se compran estas monedas. También se puede exigir a las casas de cambio que ofrezcan información sobre sus usuarios para evitar el blanqueo de capitales y el fraude. Es decir, se les puede exigir a los Exchange que soliciten a sus usuarios datos personales que posteriormente puedan ser cedidos al Fisco del país de residencia si éste lo requiere. Por último, también se puede añadir una normativa específica sobre cómo tributar este tipo de bienes cuando son retirados de las casas de cambio hacia la cuenta bancaria habitual.

La decisión de la Unión Europea puede ser fundamental para el futuro de estas monedas virtuales. Aunque, si se presta atención a las últimas decisiones de Bruselas, se puede prever un escenario de restricciones. Sin ir más lejos, desde el pasado 2 de julio está prohibido invertir en opciones binarias en territorio europeo.