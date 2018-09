El sector inmobiliario alerta: las medidas de Sánchez encarecerán aún más el alquiler

La banca, las tecnológicas, el diésel, las rentas "altas" y, ahora, la vivienda. El Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto en los últimos días varios frentes en el mercado inmobiliario que han hecho saltar las alarmas entre sus protagonistas.

Las socimis son una de ellas. La amenaza de una posible subida de impuestos a estas sociedades especializadas en el alquiler de inmuebles sobrevuela desde que Podemos haya empezado a estudiar con Sánchez determinadas condiciones para impulsar los PGE. Desde sus inicios, el partido de Pablo Iglesias ha criminalizado la actividad de estos vehículos, e incluso ha llegado a responsabilizarles de alimentar la "burbuja" del alquiler en las principales ciudades españolas.

Este martes, en el Foro Inmobiliario que ha organizado Europa Press, algunos de los pesos pesados del sector han tenido la oportunidad de responder a los ataques populistas. "El 96% de las viviendas en alquiler en España está en poder de los particulares.Culpar a Blackstone por tener 17.000 viviendas en alquiler es demagogia", ha asegurado Ismael Clemente, el consejero delegado de Merlín Properties, una de las socimis de mayor relevancia del sector. Así, el escaso peso de estas sociedades en el alquiler contradice a Podemos en la caza de brujas que está realizando para justificar la subida del precio de los arrendamientos.

Sobre la posible subida fiscal a las socimis, Clemente se ha mostrado confiado en que no se produzca, aunque en conversación posterior con la prensa ha matizado que no "tenemos ninguna garantía. Todo puede pasar". Asegura que desde el "departamento de Economía" del Ejecutivo le han dicho "que no está ni estará en su agenda subir los impuestos a las socimis". El Gobierno "no maneja nada, es una petición de Podemos, más concretamente de Izquierda Unida, pero en el Gobierno son conscientes de que las socimis sí pagan impuestos. Los pagan en destino, en lugar de en origen", ha añadido.

Creadas por el Gobierno de Zapatero

Bien es cierto que estas sociedades disfrutan de un régimen fiscal ventajoso, ya que su Impuesto sobre Sociedades es del 0%, pero su responsabilidad en que se haya disparado el precio de los arrendamientos en España es mínima por el peso que tienen en el sector. Además, están obligadas a repartir al menos el 80% de los beneficios vía dividendos y por estos sí tributan.

Clemente ha recordado que las socimis fueron creadas por el Gobierno de Zapatero para resucitar el mercado inmobiliario. "Han traído 20.000 millones de capital a España y otros 20.000 en deuda. En total, han movido 40.000 millones de activos que estaban muertos", ha destacado.

Los precios subirán

Imponer precios máximos al alquiler y penalizar las viviendas vacías son las otras dos medidas de calado que estudia el Gobierno socialista y que han sido rechazadas de lleno por los ponentes. "No tiene mucho sentido, la historia demuestra que toda restricción o subvención que se introduce en el mercado ha subido los precios. Hay que despolitizar el asunto", ha indicado el presidente de Sociedad de Tasación, Juan Fernández-Aceytuno. Al presidente de Sociedad de Tasación le parece "triste" que un propietario no pueda hacer lo que considere oportuno con su vivienda.

En la misma línea ha ido el director general de la junta de compensación de Valdebebas, Marcos Sánchez, quien no dudó en afirmar que "todo lo que supongan penalizaciones incrementa el precio final, el que paga el inquilino". El consejero delegado de Neinor Homes, Juan Velayos, se ha preguntado por los motivos de que haya 3 millones de viviendas vacías en nuestro país, y ha señalado al "riesgo que percibe el propietario de no recuperarlas" como la razón principal.

La oferta es el problema

Los cinco ponentes han coincidido en destacar la falta de oferta de pisos que sufren algunas ciudades como Madrid o Barcelona como el factor que explica la subida de precios. Han calificado de "voluntarismo político" la idea del Gobierno de construir 20.000 viviendas sociales y le han recordado que, para eso, se necesita un aumento de la oferta de suelo urbanizable.

"La única forma de poner en el mercado vivienda en alquiler es poniendo materia prima. Si la intención política en una ciudad es que no crezca, el precio se va a encarecer. Si hay más suelo, habrá más oferta y el precio se autorregulará", ha explicado Foncueva. "El problema está en la oferta", ha insistido Alberto Valls, socio responsable de Real Estate de Deloitte.