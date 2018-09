Jeff Bezos dona 2.000 millones para ayudar a los pobres y le cae un aluvión de críticas

Jeff Bezos, fundador de Amazon, anunció a través de su cuenta de Twitter una donación de 2.000 millones de dólares para luchar contra la pobreza y construir guarderías, aunque no detalla si el dinero irá destinado a Estados Unidos o al extranjero. El proyecto, que lleva por nombre ‘Day One Fund’, destinará 1.000 millones para la creación de guarderías y otros 1.000 para la lucha contra la pobreza. Además, creará unos premios para agradecer la labor de las asociaciones que ayudan a los más desfavorecidos.

La actual fortuna del CEO de Amazon supera los 112.000 millones de dólares, lo que le ha convertido en el hombre más rico del mundo. Sin embargo, este gesto de solidaridad voluntaria, lejos de recibirse como algo positivo, ha llenado la cuenta de Twitter de Bezos de reproches y críticas. Varios usuarios le acusan de no pagar a sus empleados salarios dignos e incluso le responden con ironía sobre si la ayuda para combatir la pobreza recaerá entre sus "precarios trabajadores".

Lo cierto es que el sueldo medio de Amazon en Estados Unidos asciende a 28.446 dólares anuales, lo que supone 2.370 dólares mensuales. La cifra duplica el salario mínimo, pero es 18.000 dólares inferior al salario medio del país. La compañía tiene 566.000 empleados en todo el mundo, 510.000 más que en el año 2011.

Las criticas que ha recibido Bezos recuerdan a lo ocurrido con Amancio Ortega solo unos meses atrás. Su fundación donó 320 millones de euros para los hospitales públicos españoles, y con esa cifra se pudieron comprar 290 equipos de última generación para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Esa donación se sumó a los 17 millones que recibió la sanidad gallega en 2015 y los 40 que ingresó la andaluza.

En aquel momento, muchos fueron los que se mostraron en contra del gesto de Ortega. Señalaban que ellos no querían caridad, querían "justicia social". "No queremos que Amancio Ortega done millones, queremos que nuestros impuestos sirvan para ello", era uno de los argumentos más escuchados. Al mismo tiempo, le acusaron de donar esa cantidad de dinero porque las donaciones desgravan ante Hacienda. Pero no solo eso. También le acusaron de que lo donado solo suponía el 0,44% de su fortuna y que era una cantidad "ridícula".