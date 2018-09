Dentro de la subida fiscal al ahorro que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE deja la puerta abierta a castigar fiscalmente a los contribuyentes que poseen planes de pensiones.Los socialistas no descartan, por tanto, hacer propia la iniciativa que ha lanzado Podemos con el fin de recabar su apoyo de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó el jueves que el alza del tipo del IRPF de tres o cuatro puntos que negocia con el partido de Pablo Iglesias se aplicará finalmente a las rentas del trabajo a partir de 140.000 euros, al tiempo que confirmó que también subirá el impuesto para los rendimientos del capital.

Tal y como avanzó Libre Mercado, la intención inicial del Gobierno es incrementar los tipos del IRPF sobre el ahorro, que hoy oscilan entre el 19% y el 23%, hasta un máximo del 30% para aquellos contribuyentes que obtienen más de 50.000 euros por sus inversiones e ingresan más de 150.000 euros al año. En este caso, el Ejecutivo estima una recaudación adicional de 1.500 millones, que, sumados a los 400 millones extra derivados de la subida del IRPF a las rentas altas, supondría un sablazo total de 1.900 millones anuales.

El incremento de la fiscalidad sobre el ahorro afectaría a cerca de 90.000 contribuyentes, que, pese a representar tan sólo el 0,5% del total, aportan más del 40% de la recaudación del IRPF derivado de las rentas del capital. En caso de materializarse, se trataría de una subida histórica, ya que las rentas altas pasarían de pagar una media de 11.700 euros por los rendimientos de sus ahorros a más de 28.000 euros al año, unas 2,4 veces más. Es decir, unos 16.500 euros extra, lo que supone una inédita subida fiscal del 140% a nivel recaudatorio.

Pero es que, además, el PSOE no descarta extender este castigo al conjunto de españoles que poseen un plan de pensiones. Así, preguntada sobre si el Gobierno va a reducir o eliminar las ventajas fiscales a los planes de pensiones privados, Montero dijo que prefería no entrar a ese "nivel de detalle", limitándose a explicar que "se está trabajando en la totalidad del IRPF". Así pues, no cierra la puerta a esta nueva subida, a pesar de que, hasta hace poco, era una línea roja para los socialistas.

Deducciones fiscales de hasta 8.000 euros

Esta iniciativa parte, en realidad, de Podemos. Una de las múltiples exigencias fiscales del partido morado para apoyar los Presupuestos de Sánchez consiste en eliminar las deducciones fiscales por invertir en planes de pensiones para recaudar unos 2.000 millones de euros extra año, según sus cálculos.

Actualmente, las aportaciones que se realizan a fondos de pensiones privados tienen exenciones fiscales hasta un máximo de 8.000 euros anuales. Tal y como explican desde BBVA, un plan de pensiones es un producto de ahorro a largo plazo, cuyo fin es acumular patrimonio de cara a la jubilación. Su funcionamiento se basa en aportaciones periódicas o puntuales realizadas por el partícipe que son invertidas por los gestores del plan, siguiendo unos criterios de rentabilidad y riesgo previamente establecidos en la política de inversión del producto. De esta forma, a la hora de rescatar su plan de pensiones, el titular obtiene tanto el dinero depositado a lo largo de los años como la rentabilidad que éste haya podido generar.

Las cantidades aportadas anualmente al plan de pensiones pueden ser desgravadas en IRPF, reduciendo la base imponible y ofreciendo por tanto un importante ahorro fiscal que dependerá del tipo marginal del contribuyente. La aportación máxima deducible asciende a 8.000 euros al año. De este modo, si, por ejemplo, se tiene un tipo de retención del IRPF del 24% y se aporta al plan de pensiones un total de 3.000 euros, el ahorro en concepto de impuestos sería de 720 euros en ese ejercicio.

La desgravación anual máxima será la menor de las siguientes cantidades: 8.000 euros o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas. En caso de exceder el límite de desgravación, se podrá trasladar el exceso a la declaración de IRPF de los cinco ejercicios siguientes.

Más de 9 millones de afectados

Los fondos y planes de pensiones que operan en España —tanto individuales como de empresa— gestionan, en la actualidad, algo más de 110.000 millones de euros, según los últimos datos de Inverco.

El número de partícipes, por su parte, supera los 9,6 millones: unos 7,6 millones de contribuyentes en planes individuales y otros 2 millones en planes de empresa —es la compañía la que realiza aportaciones al plan del trabajador—.