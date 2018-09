El misterioso trabajo de Adriana Lastra a los 14 años

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, dejó ayer domingo ojipláticos a muchos de los espectadores de La Sexta Noche cuando se sentó con Jesús Cintora en una entrevista. Lastra comentó con el periodista los temas de mayor actualidad de su partido, pero cuando llegó el turno de repasar su propia trayectoria académica y laboral, sus respuestas fueron surrealistas.

"Soy una trabajadora de toda la vida. Una luchadora", presumió la socialista, a lo que Cintora matizó: "Trabajadora de la política". Lastra sacó pecho asegurando que "fuera de la política" también había trabajado, aunque es un misterio en qué.

"Yo empecé a trabajar a los 14 años", se atrevió a decir la entrevistada. Esta respuesta es sorprendente teniendo en cuenta que la edad legal para trabajar en nuestro país es de 16 años, aunque lo más sorprendente fue que Lastra se negó a explicar cómo ganaba el jornal siendo tan sólo una niña porque "no hablo de mi vida privada".

#L6Nadrianalastra Juzguen ustedes: ➡️ @Adrilastra "Llevo trabajando desde los 14 años en muchas cosas" ➡️ @JesusCintora "En qué por ejemplo" ➡️ Lastra: "No he venido hablar de mi vida privada" pic.twitter.com/Tc1KgtOV1G — Alberto Sanz Blanco (@AlbertoSBlanco) September 23, 2018

En la propia web del PSOE el currículum de Lastra brilla por su ausencia. El único mérito de la entrevistada fue afiliarse a las Juventudes Socialistas de Ribadesella con 18 años. Desde entonces, lleva 20 años trabajando en política. La Universidad tampoco fue un sitio que le interesara a Lastra, ya que en su biografía no aparece ningún título universitario.

Esta falta de estudios y de experiencia laboral no le pasó desapercibida a Cintora. "Si lo que tienen que decir de mí es que no acabé mis estudios, es que algo he hecho bien", se defendió.