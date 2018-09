El AVE español a la Meca se inaugura oficialmente este martes

El AVE La Meca-Medina comenzará a prestar servicio comercial para viajeros el próximo 4 de octubre, nueve días después de su inauguración oficial, que finalmente tendrá lugar este martes, 25 de septiembre, según informaron a Europa Press en fuentes del sector. El arranque de la explotación tendrá así lugar ya en el mes de octubre, pese a que el último compromiso alcanzado entre el consorcio español que ha construido la línea y el Gobierno árabe lo fijó para septiembre.

El AVE del Desierto comenzará así a circular con pasajeros el 4 de octubre tras poner a la venta los billetes unos días antes, tal como adelanta el diario digital Vozpopuli. En fuentes oficiales del consorcio constructor del AVE se limitaron a indicar que la puesta en servicio comercial "se pondrá en servicio en las próximas semanas". Renfe será la compañía encargada de explotar este corredor de Alta Velocidad en lo que será el primer servicio que la compañía ferroviaria pública preste fuera de España.

Por el momento, el AVE La Meca-Medina, uno de los mayores proyectos de infraestructuras acometidos por empresas españolas en el exterior, se inaugura este martes, un año y medio después respecto al plazo de comienzos de 2017 inicialmente fijado para su puesta en servicio. La inauguración de este proyecto, pese a ser considerado como uno de los emblemas de la marca España, no contará con altos representantes del país.

Así, si bien está previsto que el rey de Arabia, Salmán bin Abdulaziz, presida la inauguración, por parte de España sólo está programada la asistencia del embajador en el país, Álvaro Iranzo Gutiérrez, del presidente del consorcio constructor, Jorge Segrelles, y de representantes de las compañías que lo conforman. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no estará en el acto del martes, para cuando tiene programado un viaje a Granada, según indicaron fuentes del Departamento.

No obstante, pese a su inauguración y próxima puesta en servicio, el AVE a la Meca no estará en servicio a pleno rendimiento hasta dentro de un año, en septiembre de 2019, para cuando está programado que circule todos los días y a la velocidad de 300 kilómetros por hora para la que está diseñado. En esta primera fase que arranca el 4 de octubre, y se extenderá durante su primer año, circulará a una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora, cuatro días a la semana (martes, jueves, viernes y sábado) y con paradas en dos de las cinco estaciones que tendrá la línea, la de Yeda y la de Kaec, la ciudad económica. Este inicio de explotación tendrá lugar no obstante después de que el AVE lleve desde diciembre de 2017 realizando viajes de prueba y demostración.

Emblema de la 'marca España'

El AVE a la Meca se inaugurará así siete años después de que a finales de 2011 España se alzara con el proyecto, valorado en unos 6.736 millones de euros, a través de un consorcio único que aunó a todas las empresas públicas y privadas con interés en el contrato. En concreto, el grupo está formado por las públicas Renfe, Adif e Ineco, y las privadas OHL, Cobra (ACS), Indra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa y Talgo, que ha suministrado los Alta Velocidad que circularán por la línea.

El contrato ha supuesto la colocación de las vías de la línea, de 450 kilómetros de longitud, y la instalación de toda su 'superestructura', esto es, todos los sistemas asociados (electrificación, seguridad y telecomunicaciones, entre otros), además del referido suministro de trenes y su explotación.

El consorcio achaca la demora que ha acumulado la puesta en servicio del AVE a los retrasos acumulados en las obras que otras compañías han realizado en el corredor, como la construcción de la plataforma de la línea, encomendada a empresas chinas, o la edificación de las estaciones por parte de empresas locales. El AVE, una vez que esté a plena rendimiento, unirá La Meca y Medina en menos de dos horas y media y transportará a unos 60 millones de pasajeros anuales.