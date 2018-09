El fenómeno fan de Primark desata la locura en su nueva tienda en Sevilla

Nunca había asistido a la apertura de una marca como Primark, y menos desde dentro. . Mi conclusión: alucinante 😵 . La expectiva que se ha generado y las colas que había para ser los primeros. . Primark no hace publicidad, pero tiene algo mucho más importante, un ejército de clientes fieles que hacen de embajadores de la marca por todo el mundo 🌍 . Primark lo sabe, y se preocupa por generarles experiencias positivas. . Porque la opinión de esos usuarios es mucho más potente que lo que pueda decir la propia marca. . #primark #porfinprimarksevilla #sevilla #torresevilla #marketing #experienciausuario #otraperpectiva

A post shared by Sandra Lázaro 🎯 Marketing (@sandra_lazaro_marketing) on Sep 26, 2018 at 3:34am PDT