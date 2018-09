¿Se puede ahorrar impuestos con una sociedad patrimonial como la de Pedro Duque?

El caso de la sociedad patrimonial creada por el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha lanzado numerosos interrogantes sobre la posibilidad de que un contribuyente puede beneficiarse de las mismas ventajas fiscales que el político socialista. El propio astronauta ha recalcado en su defensa que apenas ha ahorrado nada con este mecanismo legal que proporciona Hacienda. Libre Mercado ha hablado con especialistas en asesoría fiscal para conocer de primera mano, cuándo podemos acogernos a esta fórmula tributaria.

"Duque buscaba no tributar por IRPF"

La cuestión de fondo es simple, ¿por qué el astronauta ha utilizado esta fórmula fiscal? ¿Quería ahorrar impuestos? La respuesta del experto en economía es rotunda: "Sí, por supuesto, el objeto principal es evitar una tributación mayor", asegura. Pero, ¿cómo? ¿puede ahorrar varios miles de euros un ciudadano de clase media que tenga dos inmuebles a través de una sociedad patrimonial? Depende, sí y no.

Una sociedad patrimonial familiar es, aquella que se dedica a la gestión de bienes y no se realiza ninguna actividad económica. Es el caso de la sociedad creada por el ministro de Ciencia e Innovación, Copenhague Gestores de Inmuebles SL . "Esto lo realiza para gestionar los bienes patrimoniales y, por supuesto, para ahorrarse el tramo del IRPF que puede elevarse hasta el 45%", desvela el asesor fiscal de LexCom. A través de la sociedad patrimonial se tributa a través del impuesto de sociedades, es decir, con un tipo de interés del 25%. Visto así, el contribuyente si podría ahorrarse unos cuartos.

Entonces, ¿acogerse a una sociedad patrimonial sería rentable para cualquier propietario de dos viviendas? No siempre, depende de múltiples factores.

"La sociedad patrimonial es recomendable sólo para rentas elevadas. Las personas que se acogen a este mecanismo fiscal de ahorro suelen ser empresarios y propietarios de inmuebles con un valor medio de más de 500.000 euros", señala Villaverde. Sin embargo, Pedro Duque ha lamentado no haber ahorrado nada con la sociedad patrimonial que le recomendó su gestor. ¿Por qué?

"Si las viviendas van a ser utilizadas para vivir o como segunda residencia, no tiene mucho sentido que el propietario constituya una sociedad patrimonial", refleja el experto en asesoría fiscal. Normalmente, las ventajas fiscales "se obtendría cuando se subarrendan los inmuebles, se venden o se van a heredar", destaca Villaverde. En tanto en cuanto, el astronauta casi no ha realizado ninguna de estas actividades, no ha notado la diferencia económica.

Las rentas bajas no pueden beneficiarse

Pero, ¿tan malo era el gestor del ministro? No. Según indican desde LexusCom, "Pedro Duque es una persona que ha trabajado para la NASA con una carrera profesional y ganancias que hacen que su IRPF se eleve". Por tanto, aunque sea poco, si le ha venido bien al científico la recomendación de sus asesores.

En este sentido, "un contribuyente de clase media que perciba unos 20.000 euros brutos al año y posea dos viviendas del valor que sea, lo mejor es que tribute por el impuesto de la renta de las personas físicas y se olvide de constituir una sociedad patrimonial como la del ministro". En resumidas cuentas, las sociedades patrimoniales pueden servir para para proteger a los grandes patrimonios o a personas que perciban salarios muy elevados.

¿Es ético?

Para cualquier contribuyente agarrarse a cualquier mecanismo fiscal que permita proteger su patrimonio frente a la voracidad de Hacienda, es totalmente lícito y ético. Otra cuestión es que un ministro socialista como Pedro Duque lo haga. Su jefe, Pedro Sánchez, abandera la subida y el pago de impuestos como una obligación moral de cualquier ciudadano. Ahora bien, ¿es coherente que uno de los ministros de Sánchez intente ahorrarse impuestos aunque la figura fiscal sea legal? Eso es otro cantar.

Expertos como LexCom Asesores dejan claro cuál es su postura personal con respecto al caso del chalé de lujo del ministro: "No puedes exigirle a los contribuyentes algo que tú no haces. Es ilógico. No es ético, ni nada socialista como ellos dicen que son", sentencia Villaverde.