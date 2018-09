Celaá se lía con la desaceleración: "Unas semanas sube, otras baja"

La economía española se desacelera. Así lo demuestran los últimos datos del INE, que han revelado este viernes que el crecimiento interanual de nuestro país se situó en el 2,5%, tres décimas menos que en el trimestre anterior. En el segundo trimestre del año, el PIB nacional creció un 0,6%, una tasa similar a la del trimestre anterior.

Por estas cifras le han preguntado a la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa que se ha celebrado tras el Consejo de Ministros. Celaa ha asegurado que "los datos macroecónomicos siguen siendo robustos". Hasta ahí, todo normal.

Ha sido cuando Celaá ha empezado a hablar del ritmo de crecimiento de nuestra economía cuando sus comentarios no han podido ser más incoherentes. "Y por tanto, esta ligera desacereración que se puede producir en una semana no se corresponde con la que puede producirse de aceleración en la siguiente, ni en la que viene de antaño. Esta curva que usted me plantea no se ha producido ni desde junio, cuando entró este Gobierno, en los que hemos tenido semanas de subida, semanas de ligeros descensos y semanas de subida", responde a la prensa.

Todo parece indicar que Celaá cree que el Producto Interior Bruto (PIB) es un índice volátil que va cambiando semanalmente. Quizá incluso lo ha llegado a confundir con el Ibex 35, que fluctúa en tiempo real. Es imposible saber de qué estaba hablando.

Por suerte, ha avanzado a los periodistas que "le pediré a la ministra de Economía, la señora Calviño, que nos acompañe el próximo viernes para comentar los datos económicos". Habrá que esperar a la eurócrata.