El Boletín Oficial del Estado ha publicado este sábado las declaraciones de bienes patrimoniales de más de 1.000 altos cargos de este Ejecutivo y del anterior. Lo ha hecho tras la aprobación este viernes por parte del Consejo de Ministros del reglamento que permitiría la publicación de 1.500 registros referidos a 1.062 altos cargos, de los cuales 38 son o han sido ministros, 74 secretarios de Estado y 18 cargos asimilados, aparte de subsecretarios, directores generales, presidentes de empresas públicas, miembros de organismos reguladores y Casa Real, entre otros. En total, se han publicado los bienes de todos los altos cargos que hayan tomado posesión o cesado desde el 1 de julio de 2014 hasta el 26 de junio de 2018, incluidos los presidentes del Gobierno.

Según los datos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado un patrimonio total de 342.990 euros y un pasivo de 192.026 euros En concreto, 180.794 euros declarados por el jefe del Ejecutivo corresponden a bienes inmuebles; 21.434 euros, a depósitos en cuentas corrientes y de ahorro; 5.667 euros, a acciones y participaciones en capital social; y 135.093 euros en otros "bienes y derechos de contenido económico".

Este es el patrimonio del resto de miembros del Gobierno:

Josep Borrell: el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación es el que más patrimonio ha declarado, con 2,77 millones de euros. De esa cifra, 983.400 euros corresponden a bienes inmuebles y 923.274 euros consisten en depósitos en cuentas corrientes y otras imposiciones.

Pedro Duque: el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades ha declarado activos económicos en cuentas corrientes, acciones y participaciones en fondos y sociedades y otros derechos de contenido económico por un valor total cercano a los 1,5 millones de euros.

Carmen Calvo: la vicepresidenta del Gobierno es titular de 263.673 euros en bienes inmuebles, 36.000 euros en cuenta corriente y un seguro de vida por 96.000 euros. En el pasivo (créditos y préstamos) refiere 131.000 euros.

Isabel Celaá: la ministra de Educación y portavoz del Gobierno es titular de 1,32 millones en cuenta corriente, acciones y participaciones y otros bienes económicos. Además, refiere 195.408 euros en bienes inmuebles y seguros de vida por 106.331 euros. Sus deudas ascienden a 152.846 euros.

Margarita Robles: la responsable de Defensa alcanza los 488.400 euros en cuenta corriente y otros activos financieros, además de 267.162 euros en inmuebles.

Dolores Delgado: la ministra de Justicia incluye 766.250 euros en bienes inmuebles y 36.535 euros en sus cuentas y depósitos, aunque su pasivo o deudas ascienden a 518.000 euros.

Fernando Grande-Marlaska: el ministro del Interior refiere bienes inmuebles por 164.000 euros y deuda por 100.000. La suma de sus depósitos, acciones y participaciones y otros bienes de contenido económico alcanza los 41.000 euros.

Nadia Calviño: la ministra de Economía y Empresa reconoce 288.675 euros en casas u otros inmuebles, además de 109.227 euros en ahorros y otras imposiciones.

María Jesús Montero: la ministra de Hacienda acumula una deuda de 122.742 euros y su patrimonio en viviendas u otros inmuebles es de 109.933 euros, al que suma apenas 3.847 euros en sus cuentas corrientes.

Luis Planas: el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene un patrimonio de 305.000 euros. Debe 148.529 euros de créditos o préstamos y tiene en el banco 1.877 euros, aunque dispone también de 26.596 euros en otros bienes y derechos de contenido económico.

Magdalena Valerio: la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social no ha declarado ningún bien inmueble, pero sí 333.400 euros en seguros de vida y 26.581 euros en depósitos en cuentas corrientes u otras imposiciones.

José Luis Ábalos: el ministro de Fomento refiere deuda por 220.601 euros y bienes inmuebles por 122.646 euros. Además cuenta con otros bienes económicos no especificados por valor de 88.468 euros.

Reyes Maroto: la ministra de Industria tiene inmuebles por un valor de 272.019 euros. La ministra posee también 146.153 euros en cuenta corriente y un seguro de vida de 42.806 euros. Su deuda equivale a 93.209 euros.

Meritxell Batet: la ministra de Política Territorial declara 53.270 euros en bienes inmuebles y 34.488 en depósitos y cuentas financieras. La ministra refiere además 44.462 euros en bienes económicos y deuda por 113.935 euros.

Teresa Ribera: la titular de Transición Ecológica posee 187.500 euros en cuenta corriente y activos financieros, e inmuebles por 142.011 euros.

José Guirao: el responsable de la cartera de Cultura cuenta con casas y otros inmuebles valorados en 535.895 euros, y otros bienes económicos no precisados por una cuantía de 515.029 euros. Poco más de 17.000 euros tiene en cuenta corriente.

María Luisa Carcedo: la ministra de Sanidad suma más de 572.000 euros en acciones, participaciones y otros bienes económicos no especificados. Además, es titular de bienes inmuebles por 102.361 euros.

El BOE incluye asimismo a los dos exministros del actual Gobierno. Así, Carmen Montón, la exresponsable de Sanidad, posee inmuebles valorados en 389.301 euros, además de otros bienes de contenido económico por 195.972. En depósitos reconoce 69.140 euros, y en acciones y participaciones 61.163.

Otro exministro, Màxim Huerta (Cultura) dispone de bienes inmuebles por valor de 173.437 euros, en sus cuentas tiene 200.790 y participaciones en diversas entidades por 203.010, además de una deuda de 52.006 euros.

El patrimonio de Rajoy

El BOE publica también el patrimonio de ex miembros del Gobierno y ex altos cargos del Ejecutivo del PP, empezando por Mariano Rajoy. El ex líder del PP cuenta con un patrimonio de 1.541.500 euros, que se desglosa en 578.119 euros en viviendas y otros inmuebles, en tanto que en sus cuentas corrientes y otros imposiciones acumula un capital de 28.819 euros. La cifra más alta corresponde al capítulo de acciones y participaciones en el capital social o fondos patrimoniales de sociedades de inversión, con 666.171 euros.

El expresidente del Gobierno reconoce además 261.508 euros en seguros de vida y 6.894 euros en otros bienes económicos no especificados. Rajoy no tiene deuda alguna, según su declaración.