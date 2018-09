Musk deja la presidencia de Tesla y llega a un acuerdo con la SEC por 40 millones de dólares

El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, ha aceptado este sábado un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) que le investiga por fraude. Musk se verá obligado a dejar la presidencia de la junta directiva y a pagar una multa de 40 millones de dólares a cambio de la retirada de los cargos presentados.

Tesla y Musk pagarán cada uno 20 millones de dólares para resolver el caso y Musk renunciará como presidente de la empresa, aunque seguirá siendo su director ejecutivo.

Según fuentes cercanas al caso consultadas por la cadena estadounidense CNBC, en un principio Musk habría rechazado firmar el acuerdo, que contemplaba retirar los cargos de fraude, porque entonces "no sería honesto consigo mismo, y no podría vivir con la idea de haber aceptado un acuerdo ni con la mancha asociada con él".

El acuerdo incluye también la obligación de que Tesla designara a dos nuevos directores independientes. No obstante, la SEC ha emitido un comunicado en el que informa que tanto Tesla como su fundador han aceptado las condiciones impuestas.

La SEC presentó este jueves una demanda por fraude al considerar sus mensajes en Twitter "falsos y engañosos" y sostiene que Musk "sabía o estaba siendo temerario" al no saber que estaba engañando a los inversores con su información sobre la posible privatización de Tesla anunciada el pasado 7 de agosto a sus más de 22 millones de seguidores.

Por su parte, el fundador de Tesla aseguraba en un comunicado remitido a los medios que "no ha hecho nada malo" y que esta "acción injustificada" por parte del organismo le deja "profundamente triste y decepcionado". "Siempre he actuado en favor de la verdad, la transparencia y los inversores. La integridad es el valor más importante de mi vida y los hechos demostrarán que nunca la he puesto en compromiso de ninguna forma", añadía.

Este mismo sábado, las acciones de Tesla han llegado a caer un 11,73 por ciento debido al escándalo. La SEC alegaba que Musk, de 47 años, engañó a los inversores con tuits el 7 de agosto en los que dijo que estaba considerando la posibilidad de sacar a Tesla de la bolsa y que había obtenido fondos para ello.

El regulador de mercado alegó en la demanda del jueves que los tuits no tenían ninguna base y que el caos que provocaron en el mercado perjudicó a los inversores. En el acuerdo, la agencia se retiró de su exigencia que Musk, quien es sinónimo de la marca Tesla, tenga prohibido dirigir la compañía, una sanción que muchos inversionistas ya advirtieron que habría sido desastrosa.