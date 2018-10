El próximo 25 de octubre arranca la 14ª edición del Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo que ofrece el Centro de Estudios Superiores Online de Madrid Manuel Ayau, OMMA, un programa que proporciona las mejores herramientas para aprender a invertir como Warren Buffett.

Warren Buffett está considerado el mejor inversor de la historia. Su filosofía de inversión no es un secreto inaccesible, sino que puede aprenderla todo aquel interesado en sacar partido a sus ahorros, por pequeños que estos sean. Para ello se necesitan muchos años de estudio y cometer no pocos errores hasta dar con el camino correcto y definitivo. Pero el mercado ofrece una alternativa más segura y directa: el Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo de OMMA, un programa que garantiza a quien lo cursa ahorrarse mucho tiempo, quizá décadas, de estudio autodidacta. En 15 meses de clases, el alumno se forma con todo el rigor y la profundidad posibles en el paradigma que ha convertido a Warren Buffett en la tercera persona más rica de la actualidad.

Según Francisco García Paramés, presidente y CEO de Cobas Asset Management y conocido como el Warren Buffett europeo, el Máster "ayuda a entender cómo funciona realmente la economía y a invertir de una manera correcta". De igual manera se pronuncia el inversor Luis Fañanás (J O Hambro Capital Management) al afirmar que el Máster es "un curso único que conecta el estudio de la Teoría austriaca del ciclo económico con el Value Investing, algo que nadie ofrece en el mundo: una combinación muy potente para entender, por un lado, cómo funciona el contexto en el que se mueven las empresas y, por otro, aprender a identificar buenos y sólidos negocios en los que poder invertir".

Los propios antiguos alumnos del Máster dan fe de la enorme proyección que proporciona culminar estos estudios. Por mencionar tres ejemplos, el escritor y conferenciante Álvaro Varga Llosa asegura que "tras interesarme a partir de 2007 por el Value Investing busqué por el mundo entero hasta que di con OMMA; y ha sido una experiencia extraordinaria, a nivel intelectual, académico, vital… una gran aventura que ha contribuido muchísimo a mi formación y me ha dado instrumentos para invertir de una manera responsable, seria, con sentido del largo plazo y exitosa, pero también para entender muy bien por qué los demás hacen lo que hacen y por qué el mundo de las finanzas ha funcionado como ha funcionado hasta ahora; asimismo me ha proporcionado, y esto no es frecuente en el mundo del Value Investing, instrumentos para entender el ciclo económico, una cuestión de enorme utilidad en estos tiempos tan inciertos"; José Luis Benito, alumno de la 1ª edición y actualmente asesor del fondo True Value, afirma que el Máster "me cambió la vida, pasé de tener una inquietud o necesidad profesional a asesorar un fondo"; y César González Rodilla, ingeniero aeronáutico, confiesa que "la experiencia en el Máster ha sido muy intensa, compatibilizar clases presenciales con clases online permite muchísima flexibilidad sin dejar de tener un contacto muy cercano con compañeros y profesores; es un formato que OMMA lo ha enfocado muy bien, pues permite la participación en clase con total fluidez; por tanto, si alguien quiere ser un inversor con criterio, capaz de entender cómo funciona la economía, por qué se producen los ciclos, en qué entorno se mueven las compañías y cómo valorar las empresas, le recomendaría que cursara este Máster".

El Máster ofrece la gran ventaja de poder ser seguido de manera online desde cualquier parte del mundo. La metodología de enseñanza de OMMA, gracias a la avanzada tecnología con la que cuenta, permite que los alumnos se conecten a las clases en tiempo real a través de una plataforma online. De esta manera pueden interactuar con el profesor y los compañeros de la misma manera que si se encontraran físicamente en el aula. Una opción, la de acudir presencialmente a las clases en la sede de OMMA (calle Ángel, 2 de Madrid), que también se ofrece a los alumnos.

En definitiva, todas aquellas personas interesadas en proteger y multiplicar a medio y largo plazo su patrimonio encontrarán en este Máster el producto ideal para colmar sus aspiraciones. Lograr la independencia financiera está al alcance de su mano.

Para más información, puede visitar la web www.ommayau.com, escribir a admisiones@ommayau.com o llamar, de 14:30 h a 22:00 h, al 91 172 23 94.