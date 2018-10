La Games Week vuelve a Madrid. Después de dos años desarrollándose en Barcelona, la gran feria de la industria de los videojuegos ha regresado a la capital. Así, Barcelona Games World pasará a llamarse Madrid Games Week y se celebrará en Ifema entre los próximos 18 y 21 de octubre.

Esta es sólo una muestra de que el desafío separatista catalán sigue pasando factura a la Ciudad Condal. La oleada de violencia en las calles, las manifestaciones, las protestas y la inseguridad que se se han venido sucediendo en el último año en la capital catalana son motivos más que suficientes para que los operadores se piensen dos veces el elegir Barcelona como destino de reunión. Ahora, la ciudad de Ada Colau dice adiós a uno de los referentes mundiales de los videojuegos y al principal punto de encuentro de aficionados y gamers. Compañías de la talla de Nintendo, Microsoft o Sony sustituirán Barcelona por Madrid para la puesta de largo de sus últimas novedades y lanzamientos.

Con una previsión de 100.000 visitantes y coincidiendo con la buena salud de la industria del videojuego, la Madrid Games Week será una de las ferias más influyentes este año en Ifema.

Ifema supera las 100 ferias

De hecho, el impacto económico que supone para la capital la celebración de eventos de esta envergadura se ha disparado en 2018, donde Ifema ha registrado "un año récord". Así lo aseguraron el pasado miércoles el presidente ejecutivo del organismo, Clemente González Soler, y el director general, Eduardo López-Puertas, en la presentación de un informe elaborado por KPMG. El éxito de este año ha sido tal, que la institución tiene previsto llevar a cabo un macroproyecto de ampliación en una parcela de 500.000 metros cuadrados que ya tiene reservada al Ayuntamiento de Madrid en Valdebebas.

Por primera vez a cierre de año, este recinto ferial sobrepasará la barrera del centenar de ferias que se habrán celebrado en sus instalaciones. Así, 2018 terminará con 104 ferias, de las que 14 son nuevas, y 600 congresos, convenciones y eventos profesionales y de público. En total, 33.000 empresas habrían pasado por Ifema, un 6,5% más que el año anterior, junto a 3,5 millones de visitantes, un 16% por encima de 2017. "Esta última cifra es espectacular, ya que supera el número de habitantes que tiene la ciudad de Madrid", destacan sus organizadores.

Según el documento, el impacto total de la actividad de Ifema en la economía madrileña supone unos ingresos de 3.489 millones de euros, el 2,51% del PIB de Madrid, y la generación de 18.656 empleos. En el estudio se han medido los datos del efecto tractor de los eventos y del movimiento de personas que atrae a la ciudad en calidad de turismo de negocios.

La hostelería y el comercio son los sectores más beneficiados por esta actividad, con unos ingresos de 1.348 millones de euros y 10.305 empleos, es decir el 47% en términos económicos, y el 55% por lo que corresponde a los empleos. El segundo sector más impactado por la actividad ferial de la institución es el transporte, cuya repercusión se cifra en 694 millones de euros (24% del total) y 5.323 empleos (29% de los trabajadores generados). Completa el pódium la Industria, que recoge un impacto económico de 488 millones (17% del total).

Por expositor, el estudio revela que cada participante nacional se deja en la ciudad una media de 60.239 euros, mientras que los extranjeros llegan a los 72.579 euros. En el caso de los visitantes, los nacionales llegan a los 572 euros de impacto y los extranjeros a los 2.468 euros.

Acapara el 51% de las ferias internacionales

Todos estos datos convierten a Madrid en el principal destino de las ferias internacionales que se celebran en España. Las 43 ferias internacionales que acogió la capital representaron al 51% del total de las ferias extranjeras que aterrizaron en España. Barcelona sigue de lejos a Madrid con el 22%, quedándole el Mobile World Congress (MWC) como casi la única cita de referencia a destacar del año. Bien es cierto que tras la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, hasta este evento estuvo a punto de peligrar.

El pasado año, el famoso encuentro de la comunicación móvil registró 108.000 visitantes, casi la misma cifra que tendrá la Madrid Games Week y que ya se ha despedido de Barcelona. El presidente ejecutivo de Ifema, Clemente González Soler, no quiso entrar en si la marcha de este y otros proyectos se debe al conflicto catalán y en si es Madrid la principal beneficiada. "No sé si se están desviando o no los proyectos a Madrid, pero la plantilla de Ifema ha hecho un esfuerzo muy importante por atraer gente, y aquí están a gusto, les cuidan y repiten", declaró.