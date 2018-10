Ramón Biarnés, director de Cinesa: "Se servirán gin tonics, vino y jamón ibérico dentro del cine"

Ramón Biarnés es el director general de Cinesa, una de las compañías de cine españolas más antiguas, que celebra ahora su 60 aniversario en clave deluxe. Las salas de exhibición se han puesto sus mejores galas y han sacado del armario el traje futurista. Tal y como vaticina Biarnés, "ir al cine ya no será como antes". Libre Mercado charla con el experto sobre los adelantos cinematográficos y tecnológicos recién estrenados, en una industria que sigue remando contra viento y marea.

- Salas de lujo y envueltas en adelantos futuristas. ¿Es la línea que seguirá el cine para sobrevivir?

El cine ya sobrevive. Nuestras salas se llenan y, sobre todo, de gente joven, es la que más viene. Ahora, con el estreno de las salas de inmersión Screen-X y I-Sense en Madrid, lo que pretendemos es seguir la senda de Estados Unidos y Corea del Sur. Ir a ver una película ya no será cómo antes.

- ¿Y cómo será? Con el 3D se decía lo mismo y las películas bidimensionales siguen exhibiéndose.

Este concepto va más allá del 3D. No hacen falta gafas. El espectador va a sentirse parte de la escena. Pasará a ser actor. Experimentará al máximo de sus sentidos lo que los protagonistas de una película van viviendo. La pantalla de pared está unida a dos pantallas laterales. El cliente está en medio de la acción. Estrenamos en Cinesa Xanadú y ahora en Equinoccio de Majadahonda en Madrid.

- Es una apuesta fuerte. Suena a mucho dinero.

Sí, hemos invertido 6 millones de euros en esta reconversión. El aforo de las salas se ha reducido un 40%. Los sillones son amplios, reclinables. El público va a estar mejor que en su casa. Hay más de dos metros de espacio entre fila y fila, son más anchas de lo habitual. Ya nadie te molestará al pasar cuando se levante para ir al servicio o traer una copa o una hamburguesa.

- Perdón, ¿ha dicho una copa?, ¿de vino, cerveza?... ¿Habrá alcohol?

(Risas) Sí, tal cual. Nuestros trabajadores de las tiendas han recibido cursos de formación para aprender a servir copas y cortar queso o jamón ibérico, por ejemplo. Ahora son camareros. Te podrás beber un gin tonic viendo La Monja, (nuevo estreno).

- No me quiero imaginar el precio de la entrada…

¡Pues es el mismo! La sala Screen X o I Sens, junto con el resto, cuestan exactamente igual: 8,90 euros.

- ¿Lleva ya la reducción del IVA? Los espectadores se han quejado de que la reducción del impuesto no ha repercutido en la entrada.

Te puedo garantizar que en nuestras 44 salas de Cinesa lo hemos acatado. Antes la entrada valía 10 euros, ahora, como te he dicho, 8,90.

- Es prácticamente lo que cuesta un mes suscrito a Netflix o HBO. ¿Cuánto daño ha hecho a la industria las plataformas digitales?

No te voy a negar que algo ha afectado, pero el cine no va a morir, tiene mucho futuro. Y todo es compatible. Yo mismo tengo Netflix, mis hijas lo ven y también vamos al cine. El año pasado tuvimos 22 millones de espectadores y lo que realmente nos hizo daño no fue HBO ni Netflix, sino el Mundial de Fútbol y el tiempo, que fue muy veraniego durante todo el 2017.

- Se critica a los exhibidores en España porque es uno de los países con las entradas de cine más caras...

El día del espectador vale aquí, por ejemplo, 2,50 euros. Creo que es muy asequible.

- Eso no se lo puedo discutir…

(Risas) Los precios en el bar del cine también van a estar al alcance de todos. Esto es el futuro y va a tener éxito, a la gente le va a gustar y estamos orgullosos de ser pioneros en traerlo a España.