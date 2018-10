Sánchez e Iglesias pactan un sablazo fiscal histórico: IRPF, Sociedades, Patrimonio, tasa Tobin…

El acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 incluye un largo listado de medidas económicas y fiscales, desde subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros al mes a limitar los precios de los alquileres o aplicar una fuerte subida fiscal. En materia tributaria, destacan las siguientes medidas:

Impuesto sobre Sociedades

- Tipo efectivo mínimo del 15%: se exigirá una tributación mínima (cuota líquida mínima) de un 15% sobre la base imponible positiva del Impuesto de Sociedades. Según el documento, "el objetivo es que la tributación efectiva no se vea afectada de una forma excesiva por el uso de deducciones y bonificaciones que reducen la cuota a pagar del impuesto, especialmente en el caso de grandes empresas". Esta medida afectará solamente a los grupos que tributan en régimen de consolidación fiscal y a las empresas no integradas en grupos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior a 20 millones de euros.

- Bancos y petroleras: adicionalmente, para las entidades de crédito y explotación de hidrocarburos el tipo de gravamen sería del 18% dado que cuentan con un tipo nominal incrementado del 30%, frente al 25% general.

- Límites a la exención de dividendos y plusvalías: la normativa actual permite que las sociedades no tributen por los dividendos y plusvalías generadas por su participación en sociedades filiales, con el fin de eliminar la posible doble imposición que podría producirse. En estos momentos esos dividendos y plusvalías generados en el exterior no tributan (están exentos al 100%), lo que permite a estas empresas reducir de forma importante su base imponible en relación al resultado contable obtenido. La medida consiste en reducir en un 5% la referida exención, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial.

- Impuesto a la banca: concluido el ejercicio fiscal 2019, se estudiarán los rendimientos de las nuevas medidas fiscales al objeto de valorar el impulso del llamado "impuesto a la banca".

- Pymes: la única rebaja fiscal que contempla el acuerdo es reducir el tipo nominal del 25% al 23% para pequeñas empresas, tan sólo para aquellas que facturen menos de un millón de euros al año.

Se gravarán las transacciones financieras

Se creará un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, consistente en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

Se someterán a tributación del 0,2% a las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de Pymes y empresas no cotizadas. Quedan fuera del ámbito del Impuesto la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados

Nuevo impuesto digital

Se crea un Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales con el fin de gravar determinadas operaciones de la economía digital. Se aplicará sobre las empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones.

El impuesto gravará al tipo del 3% los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Subida del IRPF

Se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros (hasta el 47%) y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros (tipo general del 49%).

Además, el tipo estatal sobre las rentas del capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros, situándolo así en el 27%.

Aumenta el Impuesto de Patrimonio

Acuerdan incrementar el 1% en el Impuesto de Patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros.

Reducción marginal del IVA

Aplicación del tipo reducido en el IVA para los productos de higiene femenina, que pasarán del 10% al 4%.

Igualmente, se reducirá el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios al tipo reducido del 10%.

Mayor control sobre las SICAV

PSOE y Podemos también pactan otorgar a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria la competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para las SICAV en la normativa financiera.

"Igualmente se establecerán requisitos adicionales para la aplicación por las SICAV del tipo impositivo reducido tendentes a asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva, por ejemplo, el establecimiento de un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas), medida que, si bien podría hacer disminuir el volumen del capital que recibirían estas entidades, objetivaría el carácter colectivo de este vehículo de inversión facilitando la regularización por la Agencia Tributaria de los supuestos de uso fraudulento de SICAV", según el texto.

Cambia la tributación de las SOCIMIS

Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) tienen el régimen especial de tributación, propia de las Instituciones de Inversión Colectiva. Por las rentas obtenidas en el ejercicio de su actividad principal (alquiler y renta de inmuebles) las SOCIMI tienen un tipo de gravamen del 0%. Por las rentas que perciben en otro tipo de actividades las SOCIMI tienen que pagar un tipo de gravamen del 25%. Se acuerda aplicar un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos por este tipo de entidades.

Medidas contra el fraude fiscal