El Gobierno reduce la previsión de crecimiento al 2,6% y 2,3% para 2018 y 2019

España crecerá algo menos de lo previsto este año y el que viene. No es mucho, apenas una décima respecto a las anteriores previsiones, pero mantiene la tendencia iniciada desde hace unos meses. El déficit público, mientras tanto, será superior al anunciado. De nuevo, tampoco demasiado, pero un poco por encima de lo que se había anticipado a Bruselas.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este lunes el Cuadro Macroeconómico que enviará a las instituciones comunitarias. Se trataba de una cita esperada, porque llega apenas unos días después de su acuerdo con Podemos para los Presupuestos Generales del Estado de 2019 (PGE-2019). Y el mensaje que se ha querido transmitir es que todo cuadra: habrá muchos más ingresos aunque los impuestos suben sólo a los ricos; y más gastos, según lo pactado la semana pasada. Pero eso no impedirá ajustarse a las exigencias de la UE en cuanto al déficit. Ésta es, al menos, la versión oficial, la que Nadia Calviño y María Jesús Montero, ministras de Economía y Hacienda, han transmitido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Así, según estas primeras previsiones del Gobierno socialista, la economía española crecerá un 2,6% del PIB este año (la anterior cifra era del 2,7% y el 2,3% el que viene (desde el 2,4%). En cuanto al déficit, Calviño ha anticipado un desequilibrio equivalente al 2,7% del PIB para este año (la última previsión era del 2,6%) y del 1,8% para el que viene (las últimas proyecciones macro enviadas a Bruselas hablaban de un déficit público del 1,3%). Mientras tanto, en lo que tiene que ver con el empleo, no hay cambios: las previsiones hablan de una tasa de paro del 15,5% para este 2018 y del 13,8% para el próximo año.

Hay que recordar que todas estas cifras no dejan de ser previsiones. Pronósticos que, por muy oficiales que sean y por mucho membrete del Ministerio de Economía que lleven en el encabezado, pueden cambiarse (y se cambiarán) según evolucione la coyuntura económica. Por eso, la presentación del cuadro macro, el Plan Presupuestario anual o el Programa de Estabilidad tiene siempre un porcentaje importante de teatro. Con este Gobierno y con el anterior; en España, en Italia, en Grecia y en Holanda. Lo importante no son tanto las cifras como lo que se transmite con éstas. El mensaje que se quiere lanzar a la opinión pública y el que se quiere que llegue a Bruselas: y normalmente no son el mismo.

Este lunes, eso se ha ejemplificado en las dos ministras: mientras Calviño ponía el acento técnico, muy de troika, centrado en la estabilidad presupuestaria; Montero lanzaba los mensajes más políticos, dirigidos al votante de izquierdas y a los grupos con los que tendrá que negociar el PGE-2019. Así, la ministra de Economía ha repetido una y otra vez que las cuentas públicas del Gobierno de Pedro Sánchez están "alineadas" con los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y forman parte de una "política económica responsable que conjuga disciplina fiscal y lucha contra la desigualdad". De hecho, al menos en cuatro ocasiones más ha reiterado el compromiso del Gobierno con el control presupuestario: "Por primera vez en cuatro años el déficit va a bajar porque el Gobierno aprueba políticas responsables" y no sólo por crecimiento económico, ha asegurado. De hecho, ha apuntado que, si todo se mantiene según lo previsto, "por primera vez desde 2007, España va a tener superávit fiscal primario", lo que servirá para que la deuda pública comience a reducirse "a un ritmo significativo" (al menos en términos de Deuda / PIB, porque en valor absoluto no sería así).

Calviño ha asegurado que las previsiones de crecimiento, ingresos, gastos y déficit están guiadas por el "principio de prudencia" y que las rebajas en las perspectivas para la economía española son las propias de la actual fase del ciclo económico: "Las dinámicas generales no cambian. Es un cuadro macro realista, responsable y alineado con los compromisos con nuestros socios". De hecho, la ministra de Economía ha asegurado que no sólo no estamos ante un Gobierno insensible a las exigencias de los más ortodoxos, sino que las cuentas que presentan contribuirán a "reforzar la disciplina presupuestaria y aumentar la corrección del déficit y la deuda pública". Es más, ha asegurado que no teme un posible contagio desde Italia (el enfrentamiento del Gobierno de este país con Bruselas ha disparado su primera de riesgo) y ha dicho que "el compromiso" del Gobierno de España con esa senda de reducción del déficit es tan evidente que "no tendría por qué haber ninguna duda por parte de los mercados".

Por su parte, Montero se ha quedado con la parte más política del discurso del Gobierno, con una mezcla de ataques a PP y Ciudadanos, por no apoyar las cuentas, y de guiños a los nacionalistas, para que voten a favor de unos Presupuestos que, ha dicho, "no suponen comprometerse" con el Gobierno, sino con los ciudadanos. En este sentido, la ministra de Hacienda ha asegurado que no se plantea una posible prórroga de los Presupuestos de 2018 (si no lograsen los votos necesarios para sacar adelante las cuentas públicas de 2019).