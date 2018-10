Rivera arremete contra la “populista y trasnochada” subida del salario mínimo

"En pleno freno de la economía nacional, es una muy mala idea podemizar la economía, es una muy mala idea cargar las espaldas y los bolsillos de los españoles" señalaba Albert Rivera este lunes, en una rueda de prensa después de la Ejecutiva de Ciudadanos, que coincidía con el anuncio del Gobierno de que la economía se está desacelerando.

El líder naranja lamentaba que las cuentas acordadas por el Gobierno y Podemos, aún por aprobarse, incluyan nuevas subidas de impuestos después de las bajadas del último presupuesto, fruto, presumía, del apoyo de Ciudadanos: "Nos costó mucho, lo reconozco, pelearle una bajada del IRPF al señor Montoro, y al señor Rajoy".

Pero donde Rivera ponía un singular acento era en su ataque contra la subida del Salario Mínimo Inteprofesional (SMI) a 900 euros al mes, fruto a su juicio de "políticas trasnochadas" como las que defiende Pablo Iglesias.

El presidente de Ciudadanos señalaba que la medida repercutiría negativamente en los autónomos, que verían cómo se les suben los impuestos, tal y como denuncian las asociaciones de trabajadores por cuenta propia. Por eso, Ciudadanos presentará próximamente una Proposición no de Ley con el objetivo de instar a que no se vincule la subida del SMI a las cuotas de los autónomos y de incorporar a la tarifa especial de los autónomos de primer año a todos aquellos que cobren menos que el SMI.

"Ojalá fuera tan sencillo"

"Ya sé que es muy populista, y muy bonito, decir que se suben los salarios por decreto, pero es falso" aseveraba Rivera, quien lanzaba una carga de profundidad al respecto: "En una economía de mercado, y en un mercado laboral abierto, los salarios no se suben por decreto. Se suben por productividad. Eso es lo que defiende Ciudadanos, y lo que hemos defendido siempre. Ojalá subieran los salarios, no en 900, en mucho más. Pero para eso hay que hacer una economía moderna, no una economía del siglo pasado. Y para eso hay que apoyar a las empresas que crean empleo, y no subirle impuestos o cuotas a los autónomos. Por tanto, no compartimos la política trasnochada, podemizada, de subir por decretazo los salarios. Ojalá fuera tan sencillo. Por eso son populistas. Porque quieren hacer sencillo lo que es más complejo" sentencia Rivera.

Por lo demás, el líder naranja vinculaba el acuerdo firmado el pasado jueves en La Moncloa entre Sánchez e Iglesias con la voluntad del primero de "atrincherarse" de la manera que sea en la presidencia del Gobierno, buscando el apoyo también de los separatistas, imprescindibles para sacar adelante en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado.