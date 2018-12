Las propuestas de la ONU contra el cambio climático "provocarían nuestra extinción"

El sistema energético en España se encuentra en una encrucijada. El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado un plan para descarbonizar nuestro país, que pretende hacer desaparecer casi por arte de magia el cambio climático, las emisiones y hasta los coches que funcionan con hidrocarburos.

Para analizar los retos a los que se enfrenta el sector y, sobre todo, si son viables los planes del Ejecutivo socialista, Libertad Digital y esRadio han celebrado otra edición de Diálogos en Libertad con algunos de los mayores expertos del país en esta materia. María Teresa Estevan Bolea, Pedro Mielgo y Manuel Fernández Ordóñez han sido los protagonistas del debate.

Los tres ponentes han estado de acuerdo en que los políticos, tanto a nivel nacional, como supranacional, están abanderando una demonización del CO2 que carece de fundamento.

"El cambio climático se debe a la actividad solar"

"He llegado a leer a supuestos expertos de la ONU dicen que hay que acabar con todo el CO2 de la atmósfera, y eso nos extinguiría", aseguró Estevan Bolea, la tercera mujer en España en obtener el título de Ingeniería Industrial y toda una eminencia en el campo.

La experta, que recibió el pasado mes de octubre el premio mundial Mujeres en la Ingeniería, se mostraba escandalizada, "es una barbaridad", decía y se preguntaba si "¿no hay biólogos en los paneles contra el Cambio Climático?". El dióxido de carbono "es fundamental para la vida en el planeta, al igual que el agua o los fotones que nos envía el sol".

Estevan Bolea no duda en afirmar que "estamos ante un cambio climático potentísimo, pero que se debe a la actividad solar y no al factor humano", que sí es cierto que emite CO2 a la atmósfera con los vehículos o la calefacción, por ejemplo. Eliminar todo el dióxido de carbono del aire no sólo "sería imposible técnicamente, sino que dejaría a la tierra como marte, donde no crecería ni una planta. Además, nos causaría cáncer de piel porque el CO2, junto al vapor de agua, es lo que nos protege".

"España es el que ha hecho el mayor esfuerzo"

Pedro Mielgo, presidente de NGC Partners y expresidente de Red Eléctrica, también ha querido poner en valor los bajos niveles de dióxido de carbono que emite la mano del hombre en nuestro país. "España está en una buena posición en cuanto a emisiones por habitante, junto a Italia, Portugal y Francia", ha asegurado. Esto se debe a que "Francia tiene mucha energía nuclear; Portugal, tiene hidráulica y además, se aprovecha de la nuestra y a que Italia importa el 20% de la energía eléctrica", tal y como ha explicado. Llama la atención que "España es el país que ha hecho el mayor esfuerzo en la reducción de CO2 por habitante, el doble que Alemania", ha añadido.

El caso de Alemania es paradójico, ya que ha cerrado las centrales nucleares y las ha sustituido por carbón, un fósil emite grandes cantidades de dióxido de carbono."Merkel no tiene vergüenza, ha tomado la decisión más nociva que hay", no ha dudado en declara Bolea.

En este sentido, el director de comunicación de Tecnatom y experto en energía nuclear, Manuel Fernández Ordóñez, ha calificado de " error" el plan del Gobierno del cerrar todas las centrales nucleares de nuestro país antes de 2030. "Son la principal fuente de energía limpia de nuestra economía que no contribuyen al efecto invernadero", ha asegurado.