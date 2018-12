Viajes de lujo: exclusividad y personalización donde no hay nada imposible

El sector del turismo de lujo experimenta una buena salud a nivel mundial. Las marcas y agencias especializadas en viajes de lujo quieren conquistar a sus futuros clientes con un estilo de vida diferente, una experiencia irrepetible, sin importar el coste. Ya no se habla de viaje, se habla de experiencia. Este tipo de productos y servicios se cierran por un precio que ronda en la franja de entre 4000 y 6000 euros por persona y viaje, como mínimo, algo sólo accesible para unos pocos que no tendrán límite para satisfacer sus necesidades ya que el máximo dependerá de cada usuario y de lo que esté dispuesto a gastar. El viajero de lujo parece estar evolucionando en un coleccionista de recuerdos de aquellos lugares que visita o las experiencias exclusivas que vive, buscando siempre una sensación de autenticidad para poder compartir con sus amigos y familiares su última aventura viajera.

Según un estudio elaborado por el Premium Travel Lab del Instituto de Empresa (IE) los viajes en 2019 van a ser altamente personalizados y casi creados para el usuario que desea vivir y experimentar nuevos destinos de formas diferentes. En este sentido la red mundial de agencias de viajes de lujo, Virtuoso calcula que el próximo año el incremento podría ser de alrededor de un 10% aproximadamente.

Las opciones son casi ilimitadas, todo depende de lo que el cliente se proponga hacer y por supuesto pagar. Reservar terapeutas, tatuados o sesiones personalizadas de fotografía profesional para posteriormente subir esas fotos a sus respectivas cuentas en redes sociales. El último y más sonado ejemplo en este sentido consistía en oferta de trabajo de lo más atractivo y que ha tenido repercusión mediática: una familia de ricos solicitaba un fotógrafo profesional pagándole un salario de unos 80.000 euros anuales y con posibilidad de vacaciones incluidas. Su trabajo consistiría en documentar los diferentes viajes por el mundo que esta familia iba a realizar durante el año.

Francesc Escánez, director de la agencia española especializada en viajes de lujo Atlántida Viajes, comenta que uno de los destinos que podría funcionar en 2019, según sus previsiones, es Etiopia, "siendo el precio medio de un viaje de unos 12 días con todo incluido, sobre unos 3.900 euros por persona", el director de esta agencia comenta que "tal vez este destino no evoca tanto el lujo material si no una experiencia nueva, vivida en un lugar donde puedes estar tú prácticamente en soledad, ya que por el momento es poco visitado".

Preguntado por Libre Mercado sobre un caso extremo, pongamos un ejemplo: si un cliente solicita un viaje de 10 días alojado en un castillo medieval, combinado con una estancia en un yate privado el director de Atlántida Viajes afirma que "para nosotros no hay nada imposible, y si bien no bajamos de unos estándares mínimos, no ponemos límite por arriba, es el cliente el que pone el tope, y evidentemente tanto en un castillo como en un yate privado, podemos proporcionar servicios exclusivos, diferentes y únicos, a petición del cliente".

Muchas son las propuestas pensadas para el sector y el cliente al que no le preocupa el coste: alojamiento en una casa hotel de lujo en un árbol, en un monasterio pero sin pasar las incomodidades de sus antiguos y católicos dueños, un iglú con todos los detalles en Noruega, una tienda en mitad del desierto de Marruecos, un hotel en forma de burbuja lo más profundo del bosque finlandés con el techo transparente para poder disfrutar del cielo estrellado del círculo polar ártico o una visita privada a la casa de Santa Claus en Rovaniemi, en Laponia, son algunos de los ejemplos de este tipo de ofertas viajeras especializadas. Hoy en día contratar, helicópteros para dar un paseo, yates o veleros privados para cruceros, islas enteras, suites en hoteles, pueblos enteros está a la orden del día.

Este tipo de viajes de alta gama podrían diferenciarse en dos sentidos, por la singularidad de la experiencia o más por la personalización de los servicios. Para el director de la agencia Atlántida Viajes es más destacable la personalización del viaje ya que el cliente "desde el momento que sale de su domicilio, con el traslado gratuito por nuestra parte, en coche privado, al aeropuerto y con asistencia en el mismo, y a partir de ahí, todo el resto del viaje está personalizado igualmente, tanto en los hoteles como en los traslados y las visitas en destino, así como buscarles los mejores y más recomendables restaurantes en el viaje".

Dejando lejos tierra firme, los océanos ofrecen también la posibilidad de disfrutar de un viaje de estas características en el interior de uno de los hoteles barco de lujo que las mejores y compañías de cruceros ya cuentan en su flota y que comienzan a surcar los mares. Ritz- Carlton, la naviera americana, ha lanzado el The Yatch Collection, una división de hoteles de lujo flotantes y yates que surcarán los mares a partir de 2020. También la conocida marca Virgin no se queda atrás, en 2020 tiene pensado ofrecer cruceros sólo para adultos, no tan lujoso como otro tipo de viajes pero sí con categoría premian.

Pero, ¿son más los clientes que buscan un destino o experiencia lejos de lugares populares, incluso aislados, o los que prefieren un servicio personalizado y dedicado a pesar de estar en un destino muy concurrido? Francesc Escánez comenta que"suelen ser más los que buscan destino y experiencia en lugares poco populares, destinos nuevos y emergentes que no estén todavía masificados, como puede ser Laos o Bhután".

Restaurantes exclusivos, suites en hoteles de gran lujo, ubicaciones privilegiadas con atención personalizada son algunas de las peticiones que pueden llegar a cumplirse si el cliente lo desea. Si la aparición de las compañías aéreas de bajo coste permitió acceder a prácticamente todo el mundo a viajar barato, esta categoría superior, la que podría considerarse la Champions League del sector del turismo, está experimentando buena salud con una tendencia al alza muy prometedora.