El portavoz de FACUA se revuelve contra VOX porque quiere eliminar sus subvenciones

Me pregunto por qué tiene Vox tanto interés en que FACUA no reciba subvenciones. ¿Para intentar que no podamos denunciar fraudes? ¿Para dárselas a la Fundación Franco? ¿O porque quieren que vayan a alguna fundación como la que montó Aguirre para que se forrara Santiago Abascal? pic.twitter.com/ErrlZtmIrh