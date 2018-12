Aprenda a invertir en los mejores fondos de inversión y acciones más alcistas en bolsa

Invertir en los mercados financieros a través de bolsa o fondos de inversión es muy sencillo. El problema está en qué valores o fondos hacerlo y cuándo hay que tomar una posición en una acción o vender un fondo de inversión.

Generalmente España es un país de ahorradores más que de especuladores. Muchos inversores de la bolsa española han optado por acudir a algunas de las OPVs históricas buscando invertir en valores seguros que dieran una buena rentabilidad por dividendo y que además, fuesen fuertes para evitar caídas en las bolsas.

Pero ya no se puede comprar un valor y dejarlo invertido a largo plazo, o no sabemos realmente qué valor hay que comprar en bolsa. Por eso, es importante tener una formación mínima para comprender cuándo hay que invertir en las acciones más alcistas de la bolsa, saber en qué valores no hay que estar invertidos o los que se encuentran en rango lateral y podemos aprender a aprovechar técnicas para invertir a corto plazo en dichos valores.

Si hablamos de Fondos de Inversión, el desconocimiento es mucho mayor. En España muchas veces los inversores tienen comprados los fondos que le ha vendido su banco, cuando quizás no sean los mejores de su categoría o los más adaptados a su perfil de usuario. Es importantísimo conocer los tipos de fondos y elegir los mejores fondos de inversión del mercado.

Por eso, Libertad Digital lanza el curso online de introducción a la bolsa y fondos de inversión, para enseñar a los inversores a elegir los mejores valores para invertir y los mejores fondos de inversión del mercado. Así, es el curso que permite tener los conocimientos mínimos para invertir.