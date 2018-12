"Los propietarios no dejan de llamarnos echándose atrás y rompiendo los contratos debido a la alta desprotección en la que los deja la nueva ley de alquiler de viviendas. No se fían y prefieren no arrendar sus casas y dejarlas vacías", declara a Libre Mercado el consejero delegado de Alquiler Seguro, Antonio Carroza. La agencia del experto inmobiliario se encuentra echando humo y comunicando a los inquilinos que iban a entrar a vivir en enero de 2019 a sus inmuebles que "se rescinde el contrato por orden de los dueños".

El temor de los arrendadores es consecuencia de las modificaciones en el arrendamiento que acaban de entrar en vigor en el Boletín Oficial del Estado. Una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a la carga con otra dosis de ingeniería social. Mediante un Real Decreto Ley, los socialistas han dado el visto bueno a una batería de medidas que, según los expertos, "son nefastas y dejan a los propietarios en absoluta desventaja con el arrendatario".

"Los jóvenes no podrán alquilar un piso"

"Se ha legislado a favor del inquilino y al final se va a perjudicar a ambas partes". El consejero delegado de Alquiler Seguro valora negativamente las nuevas medidas, entre ellas, la regulación de contratos de alquiler para personas jurídicas. El plazo legal mínimo pasa de los tres años actuales a siete de contrato obligatorio en el caso de ser una empresa.

Si se tratara de un particular, el contrato impuesto por ley que deberá realizar al inquilino debe ser de un mínimo de cinco años. "Con esta medida se va a expulsar a los jóvenes del mercado del alquiler,puesto que se van a exigir garantías adicionales al inquilino muy altas. Este efecto es normal, el casero va a verse obligado a ir renovando año tras año si su arrendatario así lo pide, hasta llegar a los cinco años que exige la nueva ley".

A partir de ahora, el dueño de la vivienda no podrá rescindir el contrato ni subir el precio del alquiler. Tampoco podrá buscar a otro arrendatario a los tres años o incluso volver a su casa si así lo desease durante dicho periodo. Es por ello que "se van a pedir perfiles con alto poder adquisitivo y estatus económico, quedando excluidos los estudiantes o personas con menos solvencia", aclara Carroza con preocupación.

Subida del precio de los alquileres

Otra de las perjudiciales consecuencias será la subida de precios del alquiler. La obligatoriedad de cinco y siete años en la firma de contratos hará que suba el precio de la renta mensual. De hecho, ya está sucediendo, según indican desde Alquiler Seguro:"Ya nos están cambiando los precios y subiéndolos entre 50 y 100 euros. Nuestro departamento no para de rehacer los contratos de arrendamiento ante la nueva ley, elevando las cifras a petición de nuestros clientes. Es lógico. Si no pueden disponer de su vivienda en cinco años ni tocar la cuantía del alquiler, pues lo prevén desde ahora por la gran incertidumbre futura", recalca. A este hecho, se suma la imposición de no poder cobrar más de dos meses de fianza: "Es otra desproporcionalidad. Dos mensualidades no aseguran una vivienda durante cinco años o siete", remarca Carroza.

Intromisión innecesaria del Estado

Además, el profesional se queja agriamente de la intromisión del Estado en la industria inmobiliaria. "Gozábamos de un mercado inmobiliario de alquiler sano y fortalecido. Los contratos deben ser privados, sujetos a las voluntades entre partes, tal y como se estaba haciendo hasta ahora. Pero, a partir de este decreto ley de Pedro Sánchez, los contratos pasan a ser públicos. Es terrible para todos", critica con resignación el directivo de Alquiler Seguro.

Por último, Carroza aconseja a los propietarios que se les cumpla el contrato que mantengan las antiguas condiciones del antiguo documento y no elaboren un nuevo acuerdo si no es absolutamente necesario. "En la renovación del alquiler al inquilino, será mucho mejor para la seguridad del propietario que sigan manteniendo las antiguas condiciones", finaliza el experto.