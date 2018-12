Planifica tu jubilación, no te quedes desamparado

En nuestro país, aún tenemos muchas asignaturas pendientes, y una de ellas es, sin lugar a dudas, planificar nuestra jubilación. Los principales motivos para actuar con esta dejadez son dos. El primero, y más destacable, es la falta de cultura en este sentido, prácticamente no tenemos ni idea acerca de los productos financieros complementarios existentes. Y el segundo, la lejanía con la que se observa siempre ese momento, pero que llegará más pronto que tarde y para el que debemos estar preparados si no queremos sufrir carencias y ver disminuido nuestro nivel de vida considerablemente, cuando llegue ese momento.

Los jóvenes, por su parte, dedican sus esfuerzos en ahorrar para poder independizarse o para realizar un viaje a un destino exótico, eso contando solo al grupo afortunado que tiene un trabajo estable y un sueldo suficiente para conseguir estos hitos hoy día, pues la mayoría ni siquiera pueden aspirar a eso. Los cabezas de familias tradicionales, por su parte, ya tienen bastante con poder cubrir los gastos del día a día, dar la educación a sus hijos y poder mantener el equilibrio económico que en cualquier momento de debilidad pueden hacerlos caer y, por lo tanto, tienen poco tiempo para mirar hacia su propio futuro.

Desde que comenzara la crisis es normal y perfectamente comprensible que la población anteponga las necesidades cotidianas antes de planificar la jubilación. Sin embargo, según los expertos y ante el peligro inminente de la insostenibilidad de las pensiones, se hace más necesario que nunca prepararse para cuando llegue este momento.

En muchos casos se trata de llevar a cabo un cambio de mentalidad y entender esta planificación como un gasto mensual más, aunque sea de una pequeña cantidad, en la medida de nuestras posibilidades. Ahora bien, cuantos más años dediquemos a este ahorro, más llevadero será y mejor será nuestra calidad de vida llegado el esperado momento de jubilarse, y así disfrutar de todo lo cosechado a base de trabajo duro y esfuerzo.

Debemos, por tanto, estar preparados y conocer todos los productos financieros que hay en el mercado actual, pues hay alternativas a los planes de pensiones con mejores ventajas fiscales como son los PIAS (Plan Individual de Ahorro Sistemático), pudiendo elegir el que mejor se adapta a tus necesidades gracias a una planificación financiera online con la que lograrás asegurarte un futuro mejor.

Las pensiones públicas son insostenibles

Es una realidad que las pensiones públicas de la Seguridad Social están atravesando un momento de crisis que no hará más que acrecentarse en el tiempo. La explicación es muy simple: las condiciones demográficas que vivimos actualmente son muy diferentes a cuando este sistema se puso en funcionamiento y cada vez hay menos nacimientos y más personas jubiladas o cercanas a jubilarse.

Este sistema público de pensiones lleva más de 130 años activo, pero no podemos obviar los datos. La esperanza de vida en los orígenes del sistema era de 40 años, lo que significaba que un alto porcentaje de la población no llegaba a disfrutar de la pensión, aunque sí hacia sus correspondientes aportaciones al sistema para cubrir las pensiones de los pocos que sobrevivían y superaban dicha edad. Pero se calcula que para 2050 la esperanza de vida se situará en 90 años, por lo que basta con hacer las cuentas para saber que cada persona no puede recibir más de lo aportado a lo largo de su vida laboral.

El sistema actual está en quiebra y solo queda hacer los ajustes necesarios para que sea sostenible. Esto es, bajar las pensiones de la Seguridad Social para que pueda soportar todos los años que vivirán sus receptores. Y éstos se verán obligados a buscar soluciones para complementarlas y poder llevar así una vida digna, sin depender económicamente de ningún familiar, sin suponer una carga para sus hijos y con total independencia para poder mantener su estatus social.

Antes de decidirte por un producto financiero de los muchos que hay en el mercado actual, hay que conocerlos en profundidad e incluso hacer los cálculos correspondientes para obtener una estimación de la pensión pública que nos corresponderá.

Con esta estimación, podremos saber aproximadamente cuánto dinero adicional vamos a necesitar para poder mantener nuestro nivel de vida o conseguir ese nivel al que aspiramos llegar para esta época tan especial, libre de cargas familiares y obligaciones, donde muchos se dedican a hacer lo que siempre han querido, como leer, pasear, viajar, descansar... Evidentemente, como en toda estimación, puede que nuestras expectativas no se cumplan al 100% por diferentes motivos, como la pérdida del trabajo o un cambio en la legislación vigente, pero aun así siempre estaremos en la mejor situación posible si hemos sido previsores.

Entre los productos más habituales y conocidos están los planes de pensiones, el seguro de renta vitalicia, el plan de previsión asegurado y los PIAS. Nuestro consejo es que, si aún no lo has hecho, empieces a pensar seriamente en ello y consultes online y cómodamente tus opciones desde casa. Y si ya cuentas con una planificación para tu jubilación, tampoco estaría de más dejarte asesorar por expertos en la materia que te orienten por si existe un producto en estos momentos que te ofrezca un mejor rendimiento.