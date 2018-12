La Rioja: el PP rompe con Cs y anuncia nuevas rebajas fiscales para 2019

El Gobierno de La Rioja, en manos del Partido Popular, ha roto las negociaciones parlamentarias con Ciudadanos y ha anunciado que prorrogará los presupuestos de 2018 para que se apliquen igualmente el próximo curso. Así lo anunció la pasada semana el Ejecutivo de la tierra del vino, que cargó duramente contra la postura "inmovilista" de la formación naranja.

"Ciudadanos ya anunció el pasado 2 de julio que no negociaría los Presupuestos de 2019. ¿Cómo es posible negarse sin siquiera conoce su contenido?", ha denunciado Alfonso Domínguez, titular de la cartera de Hacienda en el Gobierno que dirige José Ignacio Ceniceros. "El pasado año no tuvimos presupuestos hasta febrero, pero en verano ya decía Ciudadanos que no se habían cumplido las medidas acordadas", recordó en rueda de prensa.

Eso sí: el Gobierno riojano ha movido ficha y ha anunciado un proyecto de Ley de medidas urgentes en materia económica, presupuestaria y fiscal. El objetivo del gabinete popular es que sea debatido "por lectura única y siguiendo el procedimiento de urgencia", puesto que la norma propuesta incluye cuatro medidas que José Ignacio Ceniceros describe como "urgentes" para la superación del "bloqueo actual".

Rebajas para autónomos, rentas bajas y familias

Entre la batería de propuestas que anuncia el Gobierno del PP en el proyecto de Ley, encontramos los siguientes puntos:

Tarifa cero para autónomos.

Rebaja de 0,5 puntos en el tipo del IRPF pagado por las rentas bajas (hasta 12.450 euros).

Aumento de las deducciones en el IRPF por hijo nacido o adoptado (600 euros por el primero, 750 euros por el segundo, 900 por el tercero).

El primer punto supone una nueva vuelta de tuerca a la bonificación de la cuota de autónomos que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta medida permite que los trabajadores por cuenta propia reduzcan su pago mensual a la Seguridad Social a 50 euros. Desde distintas regiones se han aprobado ayudas que extienden la duración de dicho descuento, pero ahora La Rioja anuncia una tarifa de cero euros para autónomos que creen empleo indefinido.

El segundo y tercer punto vienen a consolidar la apuesta del Gobierno riojano por reducir la presión fiscal impuesta a los contribuyentes autonómicos. Gracias a las rebajas aprobadas en los últimos años, la tierra del vino figura en el tercer lugar del Índice de Competitividad Fiscal, solo por detrás de País Vasco y Madrid.