El hijo de Bolsonaro viaja a Chile para "copiar" su modelo liberal en Brasil

Eduardo Bolsonaro es algo más que el hijo del nuevo presidente de Brasil. A sus 34 años, es el diputado más votado de la historia del país carioca, gracias al apoyo de más de 800.000 personas. No solo eso: Bolsonaro Jr. se ha convertido en el actor clave para la interlocución entre el nuevo gobierno brasileño y las principales fuerzas de la derecha latinoamericana.

Esta semana, Eduardo Bolsonaro estuvo de visita en Chile para conocer de primera mano las reformas liberales que ha adoptado el país desde los años 80. En una entrevista con el diario La Tercera, el hijo del futuro mandatario carioca ha defendido abiertamente su voluntad de impulsar una "marea conservadora" que llegue a toda América Latina.

A lo largo de su conversación con el diario chileno, Bolsonaro Jr. rechazó las acusaciones de "extrema derecha" que han recaído sobre él y su padre:

"Con Internet estamos influyendo mucho más. La comunicación directa permite otra forma de llegar a las personas. Una parte de la prensa sigue diciendo que somos racistas, fascistas, nazis, sexistas, xenófobos, misóginos… pero la gente tiene acceso Internet, de modo que puede conocer nuestro mensaje y constatar que, en efecto, no somos en absoluto como dicen nuestros enemigos. Salvo que alguien pretenda decir que hay 60 millones de brasileños que son racistas, fascistas, nazis, sexistas, xenófobos, misóginos…"

El ahora senador puso en valor la importancia de respetar el orden constitucional como punto de partida para cualquier reforma:

"Hay muchas cosas en la Constitución que no me gustan, por ejemplo, me encantaría poner en Brasil la prisión perpetua, por toda la vida, pero hay una limitación en la Constitución. Si queremos vivir en sociedad armónicamente, tenemos que someternos a la Constitución. Los políticos de izquierda intentan poner su política a través del activismo judicial o vía organismos internacionales, para que la modificación venga desde arriba para abajo, pero sin legitimidad"

Refiriéndose a su adscripción a las ideas liberal-conservadoras, declaró esto:

"Hay una frase que dice "si tienes 20 años y no eres socialista, no tienes corazón; si tienes 30 años y sigues siendo socialista, no tienes cabeza"… Empiezas a trabajar y a pagar tus cuentas, y a tener una percepción más próxima de la realidad. Ves que el mundo necesita de meritocracia, que el dinero no cae de los árboles. Para pagar un subsidio hay que recaudar ese dinero de alguien que ha creado riqueza. ¿Qué queremos? Una cultura de meritocracia donde las personas tengan el fruto de su trabajo"

En clave regional, manifestó su voluntad de liderar un cambio político que llegue a toda la región:

"En Latinoamérica nos miran con esperanza, porque Brasil es un país de enormes dimensiones que influye notablemente en lo que ocurre en el conjunto de la región. Estos últimos quince años, los gobiernos brasileños han financiado a otros gobiernos y dictaduras de izquierda, a través de la corrupción en nuestras empresas y bancos estatales"

"Chile es un ejemplo en materia de estabilidad económica. Lo que pasó aquí en los 80 con las reformas de las pensiones es un ejemplo para el mundo. Gracias a eso, Chile tiene hoy 25.000 dólares de ingreso medio, de modo que se mueve en un nivel distinto al del resto de América Latina. Ahora, en pleno siglo XXI, queremos que las políticas liberales lleguen a toda región, pero para eso tenemos que tener comunicación entre los gobiernos de nuestros países. Esta marea conservadora tiene que extenderse"

Por último, Bolsonaro hijo lanzó una encendida alabanza a José Piñera, el economista liberal que impulsó las grandes reformas aprobadas por Chile en los años 80:

"José Piñera es toda una inspiración para nosotros, eso es innegable. Nosotros ahora también tenemos a nuestro Chicago Boy, el economista Paulo Guedes. Treinta años después, en Brasil se va a intentar hacer lo que Chile hizo en los 80. Vamos con décadas de retraso, de modo que, ante todo, ¡le damos las gracias a José Piñera!"