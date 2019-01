El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado los trámites para crear el primer dentista municipal del Estado con el objetivo de ofrecer un servicio de odontología con precios ajustados a los costes, un 40% inferiores a los actuales, que atienda a 36.000 personas al año y que entre en funcionamiento en el plazo de un año.

En una rueda de prensa este jueves, la alcaldesa, Ada Colau, ha explicado que la iniciativa acompaña a la que se presentó en noviembre, pero la novedad es que esta estará abierta a toda la población, aunque el objetivo es llegar "al 12% de la población que no se puede permitir pagar el dentista".

La comisionada de Salud, Gemma Tarafa, ha explicado que el primer centro tendrá ocho butacas y 23 trabajadores, y que la intención es que se instale en Sant Andreu, Sant Martí o Nou Barris y un año tras haberla puesto en funcionamiento, se ampliarán ocho butacas más en otro centro.

30 euros por una limpieza

El dentista municipal ofrecerá extracciones, periodoncias, higienes dentales, obturaciones, endodoncias, prótesis amovibles y fijas, férulas, implantes y ortodoncias, y las tarifas oscilarán entre los 55 euros por una obturación, 160 para una endodoncia y 30 para una higiene, precios, ha asegurado Tarafa, que no impedirán que el servicio tenga "una máxima calidad" tanto en los productos como por parte de los profesionales.

Aunque el Gobierno municipal contempló la posibilidad de ampliar la oferta actual de servicios gratuitos de odontología social o ofrecer subvenciones a los colectivos con menos recursos económicos, ha apostado por una iniciativa "sosteniblemente económica, autofinanciada y sin beneficios", que se materializará en una empresa ya existente 100% municipal, Barcelona de Serveis Municipals (BSM).

Tarafa ha querido destacar que el servicio no hará competencia desleal a los otros dentistas, ya que el precio será de mercado pero ajustado, no habrá beneficios, no habrá subvenciones y además ha recordado: "Entramos con una cuota de mercado pequeña".

Una vez presentada la iniciativa por parte del Gobierno municipal necesita ser aprobada en la comisión de Derechos Sociales que se celebrará el 15 de enero, para que luego sea sometida a exposición pública, se respondan las alegaciones, y se apruebe de manera definitiva en el pleno municipal de marzo.