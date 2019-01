Después de las caídas en bolsa vienen años de crecer entre un 60% y 70%

Los grandes gestores de fondos, estiman que después de un 2018 muy malo en bolsa, cíclicamente siempre ocurre lo mismo: la bolsa sube fuerte en los siguientes años, y es el momento donde los inversores deben aprovechar las oportunidades que les brinda el mercado.

Estos gestores de fondos normalmente invierten a muy largo plazo, buscando compañías que están baratas por sus fundamentales y que tienen buenas perspectivas de crecimiento en el largo plazo. Pero realmente cualquier inversor puede aprovecharse de estas empresas que tienen buenas perspectivas, están baratas y comienzan un ciclo bursátil alcista en bolsa, aunque no siempre tienen que jugar con el largo plazo de años, sino de invertir a unos pocos meses.

Tan importante es poder invertir a largo plazo en acciones o fondos de inversión baratos, como hacerlo en el momento idóneo. Si entramos antes de tiempo nuestra cartera pueden sufrir ya que el "ruido" del mercado en el corto plazo es importante, mientras que si utilizamos la metodología adecuada, podemos comprar acciones en el momento justo, ganando fiabilidad y evitando caídas en bolsa. Solo tendremos que esperar a que suban nuestras acciones con una mínima vigilancia para proteger nuestras posiciones.

La mayor dificultad que encuentran los inversores particulares a la hora de tomar sus decisiones de inversión es la inseguridad que viene derivada del factor psicológico, de la falta de información y de no aplicar una metodología clara en sus inversiones. Cuando se toma una posición en el mercado es imprescindible que venga acompañada de una estrategia claramente definida porque de este modo el inversor ganará confianza y por tanto, acertará más en los momentos clave donde tiene que tomar decisiones importantes. Hoy en día los inversores particulares tienen a su disposición herramientas profesionales gratuitas con las que pueden invertir igual que lo hace un profesional. Solo necesita tener una formación adecuada para acertar en la selección de activos y en el momento de compra o venta. Plataformas de análisis técnico para el seguimiento del precio de las acciones o calificadores de fondos de inversión para seleccionar el mejor fondo de la categoría deseada deben ser el complemento perfecto para el inversor particular. Le ayudarán a ser objetivo y no dejarse llevar por la masa en momentos de pánico o euforia, aumentando sensiblemente su rentabilidad.

Libertad Digital organiza un curso online para aprender a invertir en bolsa y en fondos de inversión de forma que los inversores particulares sepan elegir que valores o índices van a subir en bolsa, así como seleccionar los mejores fondos de inversión que hay en el mercado. Aprenderán a manejar desde cero y con soporte técnico para ayudarle en todo momento, plataformas de análisis gráfico donde identificar los puntos de compra y de venta óptimos, qué valores son los más rentables y cómo evitar los grandes riesgos que pueden lastrar nuestra cartera. En definitiva, un curso con el que será capaz de tomar sus propias decisiones de inversión de forma objetiva, tanto en bolsa como en la selección de fondos de inversión.

Un ejemplo lo tenemos en la bolsa española. Existen muchos valores que tienen una valoración inferior a su valor contable y están entrando en una tendencia alcista, la banca por ejemplo es un buen ejemplo de alto potencial en bolsa a largo plazo que con análisis más profundo nos permitirá determinar si ahora es el momento de comprar o es preferible esperar para ganar fiabilidad en la decisión. En el curso de Libertad Digital aprenderemos a invertir en los sectores fuertes y a seleccionar las acciones más fuertes en cada momento, ya no podemos guiarnos solamente por perspectivas a largo plazo, hay que escoger el momento idóneo para invertir, cuando el valor está entrando en tendencia alcista. Y eso es lo que los inversores aprenderán en el curso.

Por eso, Libertad Digital lanza el curso online de introducción a la bolsa y fondos de inversión, para enseñar a los inversores a elegir los mejores valores para invertir y los mejores fondos de inversión del mercado. Un curso imprescindible para tener los conocimientos mínimos antes de invertir.

Manuel Llamas, redactor jefe de Libertad Digital y Domingo Soriano, redactor de Libre Mercado darán la bienvenida a los alumnos del Curso de Bolsa y Fondos de Inversión con la Master Class El impacto de las noticias en la bolsa cuyo objetivo es trasladar la visión personal de dos periodistas que diariamente informan a miles de oyentes y lectores de la actualidad económica del país y del mundo. En una economía cada vez más globalizada es necesario estar al día de los principales focos de incertidumbre que afectan a los mercados financieros y por tanto, a los inversores. Sus valoraciones y experiencias serán un lujo para todos los presentes.