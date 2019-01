Boicot a Gillette por su nuevo anuncio contra `la masculinidad tóxica´

La histórica marca de cuchillas afeitar Gillette ha lanzado una campaña publicitaria bajo el título The Best Men Can Be, levantando ampollas en la mayoría de clientes de la firma.

El anuncio retrata una masculinidad considerada "tóxica" y de la que los hombres deben desprenderse por completo si quieren ser mejores personas, según Gillette. En esta sentido, el spot empieza haciendo alusión al movimiento feminista #MeToo y continúa criticando comportamientos tradicionalmente varoniles y ridiculizando, ya de paso, a todos los hombres.



El anuncio abre con la pregunta "¿es esto lo mejor que un hombre puede conseguir?", acto seguido, aparecen hombres que piropean a las mujeres, niños peleándose, una fila de varones con una barbacoa delante y de brazos cruzados apoyando la actitud de los pequeños porque "los chicos siempre serán chicos"; jóvenes corriendo, un hombre riéndose en un plató de televisión de una mujer a sus espaldas y hasta un jefe que minusvalora la inteligencia de una empleada.

La reflexión final, "los chicos que miran hoy, serán los hombres del mañana", ha rematado el enfado de las redes sociales por lo que han considerado miles de usuarios como una demonización del hombre y una caricaturización del género masculino.

Tan sólo en el canal de Youtube de la compañía americana, el vídeo cuenta con más de 300.000 "No Me Gusta" frente a los 67.000 "Me Gusta". Pero más allá de la opinión personal de cada usuario con respecto a la campaña, la multinacional de cuchillas podría estar preocupándose por el efecto que ha provocado en su principal cliente, el target masculino.

@Gillette lo siento gillette.despues de muchos años acabais para mi donde os deja vuestro anuncio pic.twitter.com/NLDphbXorb — Riggins (@RigginsFullback) January 15, 2019

Si me van a considerar asesino en potencia o complice por el mero hecho de ser hombre creo que cambiaré de marca de cuchillas de afeitar — enelfondohcf (@enelfondohcf) January 15, 2019

Otra tonteria que despues de años dejo de usar. — sparrowrex (@sparrowrex) January 15, 2019

La estupidez se extiende. Cuando una marca denigra a sus clientes principales — uno de tantos (@crucalma) January 15, 2019

De momento, Gillette no se ha pronunciado ante la presión que están recibiendo por parte de sus enfadados consumidores.