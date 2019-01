Cómo proteger mis inversiones y ganar dinero con las subidas en bolsa

Cuando inviertes en bolsa o fondos de inversion, no debes tener cariño a los valores en los que inviertes. Esta es una de las reglas básicas que todo inversor debe conocer al invertir.

Es muy común que los inversores particulares se vinculen a sus inversiones, aunque el valor de las mismas digan lo contrario. Por ejemplo, está estudiado que los inversores se vinculan más a valores que tienen a menos de 200 kilometros de su lugar de residencia porque al final esos valores les generan la confianza de conocerlos, de ver que tienen la sede social cerca de su localidad o de ver campañas publicitarias de dichas empresas cerca de sus domicilios. Eso les hace caer en la trampa del cariño a la empresa.

El único cariño que un inversor debe tener es el que le den las empresas con tendencia alcista en bolsa, dándole igual que se llame de una forma o de otra. Muchos inversores han acudido a OPVs o han acudido a comprar acciones de buenas compañías, pero cuando estas han dejado de ser una buena alternativa en bolsa, no deberían de haberse quedado en ellas, deberían de haber vendido y haber buscado otra alternativa para invertir.

Incluso cuando el valor de nuestras acciones están cayendo, la mente del inversor piensa en lo positivo de dichas acciones (están desarrollando un nuevo producto, tienen un precio objetivo muy alto, ahora mismo están muy baja la valoración de las compañías….) poniéndonos todo tipo de escusas para seguir pensando que nuestra inversión se va a recuperar y va a hacernos ganar dinero. Y ahí tenemos muchos ejemplos como: Terra, Abengoa, Banco Popular… Los inversores deberían de haberse ido y cambiar sus inversiones a otros que realmente les hiciesen ganar dinero y no perderlo. Esto los inversores deben aprenderlo.

Podemos ver como, por ejemplo, los inversores en Banco Popular, desde el 2007 que marcó los máximos de 15 euros por acción, el valor no hacía más que bajar en bolsa y tanto sus fundamentales como por nivel técnico no era una inversión para tener en cartera. ¿Por qué no se cambiaron?

A los inversores les cuesta trabajo cambiar y decidir que su inversión ya no es buena, por lo que hay que buscar otra. Esto parece fácil, pero no lo es. Si estos inversores hubieran decidido cambiar su inversión, por ejemplo, a la operadora Jazztel, que daba claramente señales de fortaleza en bolsa tanto por sus perspectivas de crecimiento como por nivel técnico.

