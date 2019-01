"¿Qué es un hombre?", el anuncio que responde a Gillette y defiende la masculinidad

El último anuncio de Gillette que demoniza a los varones y llama a desprenderse de la "masculinidad tóxica" tiene ahora su contracampaña. Tras la polvareda levantada en redes sociales y el boicot que solicitaban miles de clientes varones contra la marca de cuchillas por dejarlos como auténticos hijos del mal, una marca de relojes suizos, Egard Watches, ha aprovechado la polémica para atacar a Gillette. Sus publicistas defienden, tal y como ellos mismos aseguran, el sacrificio que realizan millones de hombres a diario por salvar y proteger vidas ajenas.

Para respaldar esta tesis, la firma ha incluido en su campaña datos estadísticos recogidos de las oficinas estatales de Estados Unidos. Las cifras pueden hacer temblar los cimientos de las teorías del movimiento neofeminista.

Bajo el título, "¿Qué es un hombre?", el spot contra Gillette retrata cualidades positivas relacionadas con el sexo masculino y que benefician en gran medida a la sociedad. "¿Es un héroe?, ¿es valiente?, ¿es protector?", se pregunta el narrador. A su vez, aparecen imágenes de bomberos salvando la vida de una niña en un incendio, la secuencia es acompañada de un rótulo informativo: "Los hombres representan el 93% de las muertes en los lugares de trabajo" (Oficina de Trabajo y Empleo de Estados Unidos).

A continuación, se suceden escenas de guerra con soldados de mirada perdida bajo la frase "los hombres representan más del 97% de las muertes en guerra". Los creativos de la marca ensalzan así la labor de los hombres en el terreno de batalla, además del peligro añadido que corren en las calles. Sí, muy al contrario de la creencia común que supone que el género femenino engorda los datos de víctimas por homicidio, resulta que "el 79% de las víctimas de homicidio son hombres, según cifra la Oficina de Drogas y Violencia en Norteamérica", refleja la empresa de relojería en su campaña.

Otro de los guiños de Egard Watches ha sido para los divorciados. En el vídeo aparece un padre abrazando a su hija y un titular que viene a criticar la situación que padecen aquellos que han terminado mal divorciados: "Casi la mitad de padres sin derechos de visita todavía financian la manutención de sus hijos".

Seguidamente, el cortometraje alude al alto porcentaje de suicidios masculinos. El 80% son protagonizados por hombres, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cabe reseñar que, en cuestiones de marginalidad, también son los varones en un 75% de los casos los que se encuentran en condiciones de mendicidad y sin techo.

Con el final, "nosotros vemos lo bueno en los hombres", la multinacional pretende contrarrestar los continuos ataques que satanizan al varón por parte de los colectivos feministas. No cabe duda de que la línea de relojes suizos de alta gama que vende tanto a hombres como a mujeres ha llegado en punto, a la hora adecuada para combatir la ideología de género en tiempos acelerados del #MeToo. Por ahora, la idea está cuajando y cuenta en Youtube con más de 8.000 "Me Gusta" frente a los poco menos de 130 "No Me Gusta" en menos de un día. En los cientos de comentarios se puede leer la gratitud de los usuarios por destacar las aptitudes masculinas y sus heroicas aportaciones.