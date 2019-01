El 14% de las ofertas de empleo son para trabajos que no existían hace 15 años

La tecnología no destruye trabajo, crea nuevos puestos, ese podría ser el lema del estudio publicado por Adecco. En el informe se muestra cómo el 14% de las ofertas de empleo actuales corresponden a puestos de trabajo que no existían hace 15 años. Una figura muy demandada en la actualidad, como la de Community Manager, no tenía cabida en 2004.

Esto se debe al aumento de la tecnología. Las empresas dedicadas a este sector han crecido un 4,2% en este periodo y las que ya estaban se han hecho más grandes. Además, del total de las ofertas de trabajo publicadas en 2018, un 12,8% eran del sector de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), lo que quiere decir que los nuevos puestos de trabajo han nacido a raíz de la creación de nuevas tecnologías y de la expansión de internet.

Dentro del sector TIC, la informática es la que realiza una mayor aportación al conjunto de ofertas de empleo, con el 42,3%; le siguen las telecomunicaciones, que aportan el 29,5%; la consultoría informática o de telecomunicaciones, con un 15,9%; e internet, con un 10,2%. Todos ellos, sectores con poca cabida en el primer lustro de este siglo.

Las empresas ofrecen para los profesionales especializados en las TIC puestos técnicos en el 74,6% de las ofertas de empleo. En el 20% buscan mandos intermedios y en el 3,3%, directivos. En cambio, son pocas las que ofrecen puestos de empleados, tan solo un 2,1%.

Los puestos más solicitados entre los perfiles TIC son los de programador (16,3%), técnico de mantenimiento electrónico (16,3%), analista programador (9,7%), técnico instalador (9,7%), técnico de soporte (9,1%), operador de sistemas y redes (9,1%), jefe de proyecto (7,6%) y consultor ERP. Perfiles que hace 15 años no existían en su mayoría o que han cambiado mucho.

Por otro lado, las carreras más demandadas son las de Ingeniería Informática (16,3%), Ingeniería de Telecomunicaciones (4,1%) y Administración y Dirección de Empresas (2,1%). Las FP más requeridas son las de Informática y Comunicaciones (19,8% de las ofertas del sector), Electricidad y Electrónica (2,5%), y Administración y Gestión (1,9%).

Este dato demuestra que las nuevas tecnologías no suponen que haya menos trabajos, sino que los puestos de trabajo evolucionan. Un ejemplo claro puede ser el de las cajas automáticas de los supermercados, ya que pueden eliminar empleos dentro del propio establecimiento, pero, a su vez, crean nuevos puestos que tienen que ver con los técnicos de mantenimiento de estas máquinas o con los propios creadores de las máquinas.