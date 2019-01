"La Bolsa no es una lotería: con formación, se puede ganar de forma recurrente"

En la Bolsa "no existen certezas", pero eso no quiere decir que estemos "ante una lotería". El inversor particular también puede ganar y es más probable que lo haga si está preparado y si tiene herramientas a su disposición que le permitan dominar, en la medida de lo posible, esas emociones que tan dañinas pueden llegar a ser.

Con este propósito, Estrategias de Inversión y Libertad Digital lanzan estos días su "Curso de Introducción a Bolsa y Fondos de Inversión". Es un programa completo, pensado para inversores particulares y que, partiendo de cero, alcanza un nivel avanzado en unas semanas. Con clases en directo a través de su plataforma, pero que también quedan grabadas, para que el alumno pueda revisarlas todas las veces que lo necesite. Con un Campus online en el que el alumno puede resolver todas las dudas que le surjan y contactar con su profesor y compañeros. Con una herramienta gráfica profesional a su disposición y prácticas permanentes desde el primer día.

Cuando queda muy poco para su lanzamiento, hablamos con Javier Serres, responsable de formación de Estrategias de Inversión. Nos explica algunas de las claves que le gustaría que los inversores particulares conocieran. Todo con el objetivo de que no sólo no sientan miedo cuando se acerquen a los mercados, sino que lo hagan con confianza. La idea no es inculcarles una falsa infalibilidad que no existe, ni siquiera para los inversores más exitosos, sino enseñarles a maximizar beneficios y limitar las pérdidas: "Se trata de poner la probabilidad de éxito a tu favor". Tan sencillo (y tan complicado si no se tiene la formación necesaria) como eso. El curso comienza esta próxima semana y podrán encontrar toda la información aquí, así como el acceso a una charla de los expertos de Libertad Digital Manuel Llamas y Domingo Soriano sobre la información financiera y cómo influye ésta en los mercados.

- Vamos a empezar fuerte, ¿es posible ganar en bolsa para un inversor particular?

- Claro que sí, es perfectamente posible. Requiere preparación y sobre todo conocimiento de los mercados. Los inversores muchas veces subestiman esta actividad porque se aferran a la creencia errónea de que la bosa es una lotería, pero nada más lejos de la realidad. Es cierto que no existen certezas, pero con formación adecuada y una metodología sencilla se puede ganar de forma recurrente. Se trata de poner la probabilidad de acierto a tu favor y comprar en momentos donde es más fácil tener éxito, evitando riesgos innecesarios.

- ¿Y cómo se consigue poner esa probabilidad del lado ganador?

- Gracias a un buen análisis. Existen herramientas profesionales y gratuitas a disposición de los inversores para poder analizar el mercado y establecer una estrategia perfectamente definida con el precio de compra, el precio objetivo y el stop, o lo que es lo mismo, el límite de pérdida que está dispuesto a asumir en caso de error. ¡Siempre hay que pensar que podemos perder! La clave está en ganar mucho cuando la operación es buena, y perder poco cuando nos equivocamos. De este modo simplemente con un 50% de acierto, ya tenemos esperanza positiva. En este curso enseñamos a los alumnos a que establezcan sus propias estrategias utilizando toda la potencia del análisis técnico para conseguir una alta fiabilidad en sus decisiones de inversión.

- ¿Qué papel juega la psicología en la inversión?

- Es una de las patas más importantes. Nuestras emociones nos puede traicionar en cualquier momento por la presencia de diferentes sesgos: pánico, euforia, ego, exceso de confianza, influencia de la masa, medios de comunicación… hay muchos factores que van influir en nuestras decisiones por lo que tenemos que conseguir aislarnos de todo ello y ser objetivos. El análisis técnico nos ayuda a eliminar el ruido de mercado y reducir todos esos sesgos a los que todos estamos expuestos diariamente y que nos inducen a equivocarnos.

- ¿Qué herramientas aprenden a utilizar en el curso?

- El curso está divido en dos partes diferentes. En la primera vemos todo lo referente a la inversión en bolsa y en la segunda nos centramos en cómo seleccionar los mejores fondos de inversión.

Para el módulo de bolsa utilizamos Visual Chart, una plataforma de gráficos profesional que nos sirve para detectar tendencias, optimizar el momento de compra, proteger los beneficios cuando estamos ganando y limitar las pérdidas cuando la estrategia sea fallida. Tenemos clases específicas para el uso de la herramienta con apoyo técnico para que todos aprendan a utilizarla. Además es bastante intuitiva por lo que no presenta grandes dificultades y aporta una cantidad de información al inversor realmente impresionante.

En la parte de fondos utilizaremos la herramienta de Morningstar que tiene disponible en su web. Morningstar es probablemente la calificadora de fondos más importante a nivel mundial y tenemos la suerte de contar como profesor a Fernando Luque que es el responsable de su página en España. Es sin duda una de las personas que más sabe de fondos y enseñará a los alumnos a utilizar todas las herramientas que Morningstar pone a disposición de los inversores para saber distinguir un buen fondo de otro que no lo es.

- Hablando de fondos, ¿qué enseñáis a los alumnos en este módulo?

- Para empezar, que los fondos que le ofrece su banco seguramente no son los mejores. No quiero generalizar pero me encuentro a diario con que la gran mayoría de inversores invierten en el fondo que tiene su propio banco porque no les dan más alternativas. Pero existen plataformas que integran fondos de muchas gestoras nacionales e internacionales y que normalmente son mucho más competitivos. Si yo quiero invertir en un fondo de renta variable europea, ¿por qué tiene que ser el de mi banco y no puedo elegir otro que lo está haciendo mucho mejor y encima me cobran menos comisiones? Eso es lo que van a aprender, primero a diferenciar los tipos de fondos que existen y después a buscar dentro de una categoría concreta cuál es el mejor. La diferencia de rentabilidad entre dos fondos que invierten en la misma zona puede ser enorme.

- ¿Por qué recomienda hacer este curso?

- Yo recomiendo por encima de todo que se formen antes de invertir. En todas las profesiones se entiende que sin formación no vas a saber llevar a cabo tu función pero en bolsa, no sé por qué, parece que cualquiera puede ganar. Los mercados financieros son un mundo apasionante y se pueden llevar a cabo diferentes estrategias en función de los objetivos de cada inversor. En este curso van a aprender, desde la base, a construir su propio estilo de inversión, se sorprenderán de cómo el mercado reacciona ante ciertas circunstancias y aprenderán a aprovecharse de ello para sacar rentabilidad. Eso es lo que hacen los profesionales y lo que deben hacer también los particulares.