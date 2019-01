El sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) asegura haber propuesto a las administraciones contribuir a la generación de un "fondo de transición" para el taxi que, en su caso, garantizaría compensaciones al sector en caso de que perdieran sus licencias. Así lo desveló el fundador de Cabify, Juan de Antonio, quien aseguró que su plataforma estaría incluso dispuesta a asumir toda la aportación.

En su opinión, la articulación de este fondo aportaría al taxi "tranquilidad y garantía" de cara al futuro ante el supuesto de que peligraran sus licencias, la que, a su juicio, constituye la principal preocupación de este gremio. De Antonio detalló que se generaría con la aportación de los VTC de unos cinco céntimos de euro por kilómetro recorrido. Ello generaría un importe de entre 400 y 1.000 millones de euros anuales, en función de las compañías que participaran.

"En poco tiempo el fondo contaría con los 2.400 millones de euros que, por ejemplo, supondría comprar todas las licencias de los 16.000 taxistas que circulan por Madrid", explicó. Cabify está dispuesto a participar, si bien considera que las licencias de taxi no sólo no están en peligro, sino todo lo contrario. "Si los ingresos del taxi siguen subiendo como lo vienen haciendo hasta ahora, no creo que nadie quiera vender su licencia y, en ese caso, siempre habría alguien dispuesto a comprarla", argumentó.

La propuesta de Cabify supondría valorar en 150.000 euros cada licencia del taxi en Madrid. Esta cifra está incluso por encima del precio de mercado. Prueba de ello es que las últimas licencias que se han puesto a la venta en las últimas horas en plataformas como Milanuncios oscilan entre los 130.000 y 140.000 euros.