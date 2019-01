Cada día, a las 22:00 de la noche más de 100.000 personas se dan cita en la aplicación Q12, que, en realidad, no es más que un tradicional programa de preguntas como los que se han visto desfilar por televisión en innumerables ocasiones. La novedad está en que esta vez el espectador no es solo pasivo, sino que participa en el juego.

Ahí es donde reside la clave del éxito: implicar a toda la audiencia y la posibilidad de que todos puedan ganar. El premio diario es de 500 euros, que se reparte entre todos los acertantes del día, y el dominical sube a 2.000 euros. Suficiente para mantener fidelizados a más de 100.000 usuarios, que no paran de crecer. Por ello, en Libre Mercado hemos hablado con Carlos Alcántara, fundador y CEO de la aplicación revelación del momento.

- ¿Cómo surgió la idea de crear un juego así?

Por mi trayectoria profesional en empresas digitales de ámbito global he podido observar las tendencias sociales y los diferentes modelos de negocio emergentes en otros países. Así es como conocí la existencia de un formato de juego móvil interactivo, que ya se estaba poniendo en práctica con gran éxito en otros mercados, y me di cuenta de las enormes posibilidades que tenía, de su increíble capacidad para hacerse viral. Dado que no existía de momento nadie que se hubiera lanzado a crear el primer programa de estas características en idioma español, decidí lanzarme a la aventura de ser yo el primero en hacerlo.

- ¿Existen juegos similares en otros idiomas?

Sí, existen juegos de similares características en países como Estados Unidos, China, India o Reino Unido, con diferentes niveles de éxito, pero en todos los casos con muy buen comportamiento en el mercado. Es un formato fresco, novedoso, divertido, muy adaptado a las tendencias y al estilo de vida de nuestro tiempo, que atrae y atrapa a los usuarios.

- Cada día, más de 100.000 personas se conectan para jugar a Q12. ¿Cuánto tiempo lleváis?, ¿cuál ha sido el mayor récord de conexiones?, ¿y cuál es la perspectiva de futuro?

Lanzamos las emisiones exactamente el día 26 de junio de 2018, por tanto, vamos a cumplir siete meses de vida, y en este tiempo hemos conseguido que más de 1,3 millones de personas se hayan descargado nuestra aplicación (250.000 sólo en el mes de diciembre). Hasta el momento, el pico máximo de participantes concurrente se sitúa en 156.000.

En cuanto a las perspectivas de futuro, hemos lanzado en beta Q12 Trivia México, una emisión especial para los usuarios mexicanos e hispanohablantes de América Latina, que esperamos tenga el mismo éxito que el conseguido aquí. En cuanto al mercado español, para este año esperamos consolidarnos como el programa móvil en directo por excelencia, añadiendo shows especiales, premios más grandes y nuevos formatos.

- ¿Pensáis que el futuro de los programas de televisión de preguntas puede ser crear una App y hacerlo más interactivo?

Lo que está claro es que el modelo de televisión tal y como lo hemos concebido hasta ahora está en pleno proceso de cambio, impulsado por los avances de las tecnologías y por los nuevos estilos de vida de las personas. Por ejemplo, observamos que cada vez son más los usuarios que consumen contenidos "on demand", mediante plataformas que les permiten ver exactamente lo que les interesa ver, en el momento en que desean verlo. El futuro será un escenario en el que convivan diferentes planteamientos audiovisuales, diferentes soportes, diferentes formatos, pero sin duda las tecnologías móviles y la interactividad serán elementos protagonistas.

- ¿De dónde obtiene Q12 los beneficios?

Por el momento, como la práctica totalidad de las startups en sus inicios, no tenemos beneficios. Contamos con una financiación inicial que nos ha permitido poner en marcha el proyecto y es de donde sale el dinero de los premios, y ahora que hemos comprobado su viabilidad estamos en pleno proceso para empezar a monetizar y captar más capital de inversión.

Nuestro modelo de negocio se fundamenta en los acuerdos estratégicos y publicitarios que hagamos con terceros, publicidad con un concepto no intrusivo ni interruptivo, diferente a la que estamos acostumbrados, más innovadora, con campañas y sorpresas atractivas. Hay varias compañías de primer nivel y de diferentes sectores interesados en el formato que actualmente se encuentran en negociaciones, por lo que de momento no podemos informar del contenido.

– ¿Es posible que en un año los premios sean mayores a los actuales?

Así es, nuestro objetivo es aumentar el importe de los premios para que sean más atractivos para los miles de usuarios que cada día se divierten con nosotros.

- Supongo que la mayor parte de jugadores serán millennials, ¿cuál es el usuario tipo?

El hecho de que sea un formato ideal para participar en familia consigue que tengamos "enganchados" a ‘Qdoceros’ de todas las edades, desde personas mayores hasta menores de edad (esto lo sabemos, y por eso siempre nos aseguramos de que nuestros guiones sean "limpios" y aptos para todos los públicos). No obstante, es cierto que nuestro público es mayoritariamente millennial: estudiantes universitarios, residentes en colegios mayores, incluso Erasmus, nos siguen cada día. A través de redes sociales nos llegan mensajes de seguidores de todos los sexos y condiciones, desde la ciudad más grande hasta el pueblo más recóndito, si bien es cierto que el 20% de nuestros usuarios se concentran en Madrid.

- ¿Habéis conseguido llegar a Latinoamérica y, en caso de que así, sea cuánto porcentaje de jugadores se conectan desde allí?

Actualmente el 98% de los ‘Qdoceros’ son españoles, calculamos que de Latinoamérica nos llega el 1% de las conexiones. La diferencia horaria dificulta en muchos casos que el público latinoamericano pueda participar con nosotros tanto como les gustaría. Por ese motivo hemos decidido establecer en México nuestro punto de emisión para América Latina. De este modo podremos adaptarnos mejor a sus horarios, a su lenguaje y también a sus temáticas y a su actualidad a la hora de elaborar las preguntas, localizando totalmente la operación.

- ¿Cuánto dinero lleváis repartido hasta ahora?

Hasta el momento hemos repartido más de 100.000 euros en premios entre más de 15.000 personas.

- ¿Tenéis miedo a que ocurra como con Pokémon Go, donde tras unos meses bajó en picado el número de usuarios?

Para nada, más quisiera yo que parecerme a Pokemon Go, ¡800M de descargas, 200 millones de usuarios activos y facturación de 100 millones de dólares al mes! Sin embargo, hay que entender que una cosa son los picos virales y otra es la audiencia fiel. En los últimos cuatro meses, nosotros hemos demostrado tener una audiencia fiel de aproximadamente 100.000 concursantes que se conectan a diario para pasar un buen rato con nosotros y poner a prueba sus conocimientos, con el aliciente del premio económico.