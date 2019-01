¿Cuáles son las consecuencias económicas del cierre del Gobierno en EEUU?

Un invierno más, la falta de entendimiento en el terreno presupuestario ha motivado el cierre del gobierno federal de Estados Unidos. Donald Trump negocia desde hace semanas con la Cámara de Representantes, pero la mayoría demócrata sigue negándose a financiar la ampliación del muro fronterizo con México, de modo que el impasse político se mantiene en pie.

POLITICO, uno de los digitales más influyentes en la esfera institucional norteamericana, ha publicado una encuesta que valora el impacto de este bloqueo en la vida de los ciudadanos de a pie. Una abrumadora mayoría señala que el cierre del gobierno no les afecta "nada" (40%) o "prácticamente nada" (26%). Hay un 19% de encuestados que admite "cierta" incidencia", mientras que solamente un 6% confiesa que lo que está pasando les afecta "significativamente".

Es importante tener en cuenta que muchas de las ramas del gobierno que se ven directamente afectadas por el cierre de las instituciones son ministerios o departamentos que están en el punto de mira de la derecha americana por un debate que también conocemos en España: el de las duplicidades administrativas. Es el caso de los ministerios de Vivienda y Transporte, que sí están sufriendo el cierre, o de la la rama de Educación, donde la incidencia es menor.

No frena el gasto, pero sí la legislación

No obstante, también es importante destacar que el cierre del gobierno no supone un parón significativo en el ritmo de gasto de la Administración federal. De entrada, los programas de gasto social se mantienen operativos en piloto automático. Además, el techo de gasto no se ve alterado por el paso de los días, de manera que solo un acuerdo presupuestario puede resultar en una aminoración de los desembolsos fiscales del Ejecutivo central.

Donde sí que tiene una incidencia directa el cierre del gobierno es en el Parlamento, que se ve obligado a suspender buena parte de sus sesiones y comisiones a la espera del pacto general que desbloquee la situación. Esto juega a favor de Donald Trump, que retrasa por esta vía la ofensiva anunciada por la nueva mayoría demócrata que controla la Cámara de Representantes.

¿Incidencia sobre el crecimiento?

Desde la Reserva Federal, Jay Powell ha señalado que le preocupa sobremanera la deuda pública acumulada por el gobierno federal, de modo que su deseo es que la crisis se resuelva con algún tipo de compromiso que permita reducir las obligaciones acumuladas por el Tesoro norteamericano. Sin embargo, cuando se le preguntó por la incidencia concreta del cierre del gobierno sobre el crecimiento, Powell se mostró escéptico y señaló que apenas tiene consecuencias en el medio y largo plazo.

Expertos como Dan Mitchell explican que, "si bien a corto plazo se puede ver una ligera revisión a la baja del PIB trimestral, esto se debe a la retención de salarios exigida por el proceso de bloqueo. Una vez se resuelva la situación, esas nóminas pendientes serán transferidas a los empleados públicos que ahora están en sus casas. Por tanto, el PIB se mantiene igual en el medio plazo. No hay que olvidar, además, que la parte de crecimiento que se pierde está ligada al gasto público, de modo que conviene poner en foco en la parte privada del PIB para entender si la economía mantiene una trayectoria positiva, cosa que sí parece estar sucediendo".