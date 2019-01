El desastroso legado de Chávez y Maduro en Venezuela: hambre, hiperinflación y éxodo masivo

Desde hace tiempo vemos en los medios de comunicación impactantes noticias sobre la situación que viven los venezolanos. El que fuera un día uno de los países más ricos de Latinoamérica es hoy una nación con una situación propia del tercer mundo. Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (ENCOVI), la pobreza se situó en el 87% de la población en 2017, mientras que el 61,2% del país vive en pobreza extrema, sufriendo esta última un aumento de 9,7 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Además, según el Índice Nacional de Precios de la Asamblea Nacional (el Banco Central de Venezuela dejó de publicarlo hace tres años), la inflación alcanzó el 1.698.488,2% en 2018.

El legado de Chávez

Aun viendo claramente el deterioro del nivel de vida de los venezolanos, son muchos quienes dicen sentir repulsa por Nicolás Maduro y admirar a Hugo Chávez. Según ellos, el que fuera comandante del ejército de Venezuela sí mejoró la situación del país, a diferencia de su sucesor. ¿Es esto cierto?

Según un estudio de junio de 2014 de los economistas Kevin Grier y Norman Maynard, las consecuencias económicas del chavismo no son, en absoluto, positivas. Según su investigación, de no haber sufrido Venezuela el chavismo, su renta per cápita en 2009 habría sido 4.300$ mayor, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en el que la línea azul representa la realidad de la renta per cápita en Venezuela y la verde lo que habría sido sin Chávez.

Aumento de enfermedades

La revista The Lancet Infectious Diseases, por su parte, ha recogido algunos de los mayores problemas sanitarios del país y de su artículo se pueden extraer los siguientes datos. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de casos registrados de malaria en Venezuela fue de 406.000 en 2017, un aumento del 69% respecto al año anterior. Además, la organización reporta 10.185 casos de tuberculosis, a diferencia de los 6.063 casos de 2014.

Según la Organización de Comida y Agricultura de Naciones Unidas, unos 3,7 millones de personas estaban malnutridas en Venezuela entre 2015 y 2017, casi el 12% de la población. En los últimos 8 años, Venezuela ha sufrido un aumento del VIH del 24%, según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el sida. Aunque entre 2006 y 2015 no hubo ninguno, en los últimos 2 años han sido reportados en Venezuela 2000 casos de difteria, causando la muerte de 200 personas, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.

Éxodo masivo

Visto lo visto, no es de extrañar que más de 3 millones de venezolanos hayan huido del país, según la ONU. La economía venezolana, junto a los derechos democráticos, están cada día en una peor situación. Los principales receptores de los huidos son Colombia y Perú, aunque muchos van también a países como Brasil, Estados Unidos o España. Además, Naciones Unidas prevé que la cifra de venezolanos que emigran suba hasta más de 5 millones.

Así pues, la situación económica de Venezuela no hace más que empeorar y el chavismo no es, en absoluto, merecedor de alabanzas. La inflación venezolana es una de las más altas de la historia reciente, y el Banco Central no publica información acerca de la misma desde hace tres años. Tampoco la salud de los venezolanos mejoró tras la muerte del expresidente, dado que los casos de enfermedades ya casi olvidadas están incrementándose a un ritmo alarmante. Sin lugar a dudas, los datos presentados indican que la situación del que un día fuera uno de los países más ricos de Latinoamérica es crítica, lo que ha desembocado también en una histórica crisis migratoria. Las cifras no mienten: el legado de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha sido desastroso.