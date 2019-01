Roche, Costco, IBM… La llegada silenciosa de multinacionales a Madrid sigue acelerándose

A raíz del Brexit, la Comunidad de Madrid lanzó el proyecto Think Madrid para captar empresas interesadas en reubicar su operativa europea. Esta iniciativa ha contribuido a que tres decenas de multinacionales y fondos trasladen a la capital española parte de su actividad en el Viejo Continente. Desde el Brexit, la inversión que ha llegado desde las islas británicas a la Comunidad Madrid ha rebasado los 1.500 millones de euros.

Pero Think Madrid es solamente una de las distintas ramas de actividad de la oficina Invest in Madrid, que desde hace años se dedica a facilitar el traslado de compañías multinacionales a la capital española. Gracias al modelo liberal implantado hace más de quince años por Esperanza Aguirre, esos movimientos no dejan de producirse.

Un buen ejemplo es el de Norwegian Airlines. La aerolínea escandinava, especializada en vuelos de bajo coste, abrió en 2014 una nueva base de operaciones que no ha parado de crecer desde entonces. La inversión inicial fue de 60 millones de euros y supuso la creación de 100 nuevos puestos de trabajo, aunque esas cifras han seguido creciendo conforme Norwegian Airlines ha consolidado su estrategia de expansión en Madrid y toda España.

Quizá menos visible es la llegada de UST Global. En 2014, esta empresa estadounidense de servicios tecnológicos adquirió la madrileña TCP para fijar en la Villa y Corte su nuevo centro de operaciones en Europa. La inversión realizada desde entonces mantiene más de 650 empleos y supone más de 70 millones de euros.

COSTCO es otra de las multinacionales que ha elegido Madrid como pilar de su expansión en el Sur de Europa. La segunda empresa de superficies comerciales más grande de Estados Unidos ha invertido en la región más de 18 millones de euros, generando 520 empleos. Sin embargo, estas cifras corresponden solo a una primera fase, puesto que ya están en marcha otros proyectos de similar envergadura.

Si nos fijamos en el sector tecnológico, nos topamos con muchos otros ejemplos. Google abrió en Madrid su cuarto campus para emprendedores. Recientemente, la compañía estadounidense estudió la posibilidad de ampliar sus instalaciones en la capital española, pero la tasa digital aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez precipitó la decisión de apostar por Lisboa.

También pertenecen al ámbito de la tecnología empresas como Electronic Arts, productora de videojuegos como FIFA, Battlefield o The Sims que ha fijado en Madrid una nueva sede operativa, o IBM, multinacional de la informática que inauguró en diciembre del pasado año un espacio en la Villa y Corte diseñado para fomentar la innovación y la inteligencia artificial.

Pero la llegada de multinacionales extranjeras también llega al sector inmobiliario (Hyatt rehabilitó el número 31 de Gran Vía con una inversión de 30 millones de euros, Four Seasons está invirtiendo 500 millones de euros en el proyecto Canaletas…) y al terreno de los contenidos audiovisuales (Netflix abrirá en Madrid su primera central europea de producción, Dazn desembarcará en la capital a partir de marzo de 2019…).

A los nombres anteriores hay que sumarle otras mercantiles que también se han dejado seducir por Madrid. La farmacéutica suiza Roche eligió la capital en diciembre de 2018 para ampliar su Centro Mundial de Tecnologías de la Información. Airbus ha escogido Getafe para la producción del nuevo lanzador espacial europeo y ha constituido también en la Comunidad una aceleradora de empresas y startups.