Disparan contra un conductor de VTC en Madrid

El Sindicato Libre de Transporte (SLT) ha denunciado a través de su página de Facebook que este sábado han disparado contra uno de sus afiliados mientras trabajaba con un vehículo VTC en la Avenida del Mediterráneo de Madrid.

"Hoy -por este sábado- han disparado a un compañero, afiliado a SLT, en la Avda del Mediterráneo de Madrid mientras trabajaba con un vehículo VTC. El compañero está bien y sufre una leve herida en el hombro", refiere el SLT en su página de Facebook, en la que añade que denunciarán lo ocurrido.

"Desde SLT condenamos enérgicamente esta violencia sin sentido, y decimos sin sentido porque con ella NO SE VA A CONSEGUIR NADA, tan solo crear una mala imagen a un sector y generar daño y dolor", a la vez que solicita "calma y paz en las calles" .

El sindicato añade que el incidente "ha podido terminar en tragedia y por poco sí lamentamos algo muy grave".

Agrega que ponen a disposición de su afiliado los abogados del sindicato y afirman que colaborarán con la policía "para tratar por todos los medios de coger a los energúmenos que han hecho esto".

Conductores de vehículos VTC se han reunido esta mañana en Asamblea para acordar acciones encaminadas a exigir "respeto" como sector a la administración, mostrándose "muy enfadados" con el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, por no velar por su seguridad tras una coche "catastrófica" en la que un conductor VTC recibió un disparo cuando circulaba por una vía de acceso a la A-3.

Así lo ha manifestado a Europa Press el portavoz del Sindicato Libre de Transporte (SLT), José María Casallas, quien ha adelantado que pedirán una reunión con Uribes para que tome cartas sobre el asunto y solucione la seguridad en las calles.

La pasada semana, el colectivo envió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que solicitaba que velara por su seguridad.

"Mañana seguiremos trabajando. No vamos a dejar de trabajar por el miedo", ha aseverado el sindicalista, quien ha insistido en que si la Delegación o media plantearán una queja formal. "Como no haya un muerto sobre la mesa, no se va a hacer nada", ha reprochado.

La convocatoria de esta Asamblea surge tras días de "sufrimiento y agresiones" para que se ponga fin a un conflicto del taxi, que con su huelga y acciones de protesta asociadas tiene a la "ciudad secuestrada".

También exponen que el conflicto "se ha tornado más violento que nunca" por parte del taxi y que, en contraposición, los conductores VTC llevarán a cabo sus reivindicaciones de manera pacífica y con diálogo.