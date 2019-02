Un grupo de taxistas fingen ser clientes para acosar a un compañero y robarle las llaves

El violencia y el matonismo de algunos taxistas de Madrid no tiene límites. No solo vandalizan y destrozan los vehículos VTC que se encuentran a su paso, tampoco dudan en atacar a los propios compañeros taxistas que han decidido no secundar una huelga que dura ya más de 15 días.

En un sobrecogedor vídeo, que ha sido compartido en las redes sociales, un grupo de hombres se monta en un taxi que estaba operativo fingiendo ser clientes que están de fiesta. Con la escusa de que quería vomitar, uno de los pasajeros pide al conductor realizar una parada, a lo que éste acepta. Una vez para el coche, los viajeros revelan que son taxistas y hasta se atreven a quitarle las llaves del vehículo.

"Somos taxistas campeón, ¿y sabes qué te digo?, que me llevo las llaves. Así que, llama a tu jefe y le explicas el motivo por el que estamos grabando ¿Vale machote? ahora te jodes", le dicen sin ningún tipo de respeto.

"Esto a un compañero no se le hace. Esto es de guarros", se lamenta el afectado. "Que te den por el culo, este es el compañerismo que hay", le responden. "Mira la licencia", le dice uno a otro para más acoso.