¿Cómo invertir en BBVA a través del trading?

El trading es una alternativa de inversión en auge en los últimos tiempos. Esta práctica se encarga de estudiar los mercados gracias al análisis técnico y al análisis fundamental para averiguar en qué valores será más rentable invertir.

Debido a los nuevos avances tecnológicos en este campo, existen plataformas de trading que permiten a los inversores particulares aprovechar los beneficios de la volatilidad de los mercados y especular con la cotización de la mayoría de las acciones en bolsa europeas e internacionales.

El trading en línea funciona con Contratos por Diferencias, en lenguaje bursátil, los conocidos como CFD por sus siglas en inglés. Según explica la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en su página web, los CFD son contratos en los que un inversor y una entidad financiera acuerdan intercambiarse la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un determinado activo subyacente (valores negociables, índices, divisas, tipos de interés y otras activos de naturaleza financiera). Son productos no estandarizados por lo que el inversor debe considerar las posibles particularidades y riesgos específicos que pudieran presentar en cada caso (negociación de forma bilateral, cotización fuera de mercados regulados, riesgo de contraparte…). Por ello, para empezar a operar con CFD es recomendable que los usuarios tengan algún conocimiento sobre cómo funciona el mercado bursátil, por lo que no es una inversión recomendada para todo el mundo.

Invertir en BBVA

Como la bolsa española ofrece grandes oportunidades este año, un valor interesante es BBVA. Y es que a través del trading es posible comprar y vender los títulos del banco azul. La entidad con sede en Bilbao tiene una posición relevante en mercados internacionales como América del Sur o Estados Unidos. En México es la mayor institución financiera. Su actividad está muy diversificada entre la banca minorista, la de inversión y la banca privada.

De hecho, BBVA cerró el 2018 con unos excelentes resultados empresariales. El banco obtuvo un beneficio neto de 5.324 millones de euros el pasado año, lo que supuso un incremento del 51,3% respecto al ejercicio anterior (+78,2% a tipos de cambio constantes). La recurrencia en los ingresos, el control de los gastos y la plusvalía por la venta de BBVA Chile son los motivos de estas buenas cifras.