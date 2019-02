Drogas, fiestas, peleas... la convivencia con los okupas de Vallecas es imposible

La okupación causa estragos en Vallecas. En este distrito madrileño se dan casos como el de un edificio en la calle Embalse de Vellón, donde de las 230 viviendas que tiene, hay 32 okupadas, y cuyos inquilinos tienen atemorizados a sus vecinos. Madrid Diario ha recogido el testimonio de Patricia, una vecina que está viviendo un calvario con los okupas. "Vivimos con miedo, amenazados y recibimos agresiones casi a diario", denuncia.

Drogas, fiestas, peleas, suciedad... la convivencia es imposible. "En el patio central que comparten ocho portales, sacan sus sillas, sus hamacas, las bañeras de sus niños y hacen su vida entera en el patio. En el garaje, echan colchones, se reúnen allí, beben, fuman, se drogan y, si les llamas la atención, lo mejor que te pueden decir es que si no te gusta, te vayas a la Moraleja", cuenta Patricia.

"Aquí te amenazan con pegarte una paliza si no te vas y, claro, pues te vas", asegura en referencia a la cantidad de vecinos que han tenido que marcharse ante esta situación límite Patricia no puede irse con su hijo de 13 años y con los 800 euros de sueldo que cobra. "No puedo alquilar en ninguna otra zona", asegura.

Ante casos como este, Ciudadanos ha anunciado que su formación presentará medidas para combatir este problema y agilizar los trámites de los desahucios. Su portavoz en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha explicado que las "mafias" son las principales responsables de esta problemática frente a la cual, el Ejecutivo de Ángel Garrido "no hace absolutamente nada".

Tanto es así que de las 4.000 viviendas okupadas en la región la mitad pertenecen a la Comunidad de Madrid, o sea, son públicas, por lo que hay 2.000 familias que no han podido acceder a esta vivienda social por culpa de los okupas.