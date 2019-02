Ikea quiere convertirse en el Zalando de los muebles

La empresa sueca Ikea, la mayor del mundo en comercio de muebles, se plantea lanzar una plataforma digital que comercializaría no solo sus productos, sino también los de otras compañías rivales, publica este miércoles The Financial Times.

En declaraciones al periódico, el consejero delegado de Inter Ikea, Torbjorn Loof, considera "interesante" explorar el modelo de la alemana Zalando, a fin de hallar un concepto intermedio entre la propia web de Ikea y las grandes plataformas de internet generalistas como Amazon o la china Alibaba.

"¿Cuáles son las oportunidades entre las grandes plataformas globales dominantes y la página web de la empresa? Creo que hay toneladas de oportunidades. Como Zalando: son una especie de plataforma para moda y calzado. Creo que es un área muy interesante para explorar", declara Loof.

Zalando se ha convertido en la mayor empresa de comercio digital de moda en Europa, y vende productos de muchas marcas, ninguna de las cuales participa en la compañía, explica FT.

Loof confirmó al diario que Ikea se prepara para hacer en breve una primera prueba de venta de sus productos a través de una web tercera, e indicó que seguramente no será Amazon.

También subraya que de momento Ikea no está en conversaciones con ningún rival para promover ese proyecto del sector del mueble, pero reconoce que le interesaría encabezar eventualmente una plataforma de ese tipo, lo que podría ocurrir en un plazo de "cinco, diez años".

Ikea atraviesa actualmente una gran transformación y está probando iniciativas como préstamo de muebles, venta a través de terceros, tiendas en los centros urbanos y servicio de montaje de mobiliario a domicilio.