Los españoles siguen regalando por San Valentín, pero las demostraciones de amor han cambiado, según desvela el I Estudio de San Valentín elaborado por la compañía web de artículos y productos, Vente-privee: "Más de la mitad de los españoles enamorados se van a a hacer un regalo a sí mismos". Cabe preguntar, enamorados ¿de quién? Veamos.

El porcentaje de ventas durante estas fechas ha aumentado de un 6% a un 20% desde el año 2016, siendo 50 euros el gasto medio que se produce por español. Aunque este es un gasto que para el 58% de los españoles se traduce en un autorregalo durante el día de los enamorados, tal y como confirma el análisis de la compañía web. Cabe destacar que las mujeres son las que más se autorregalan en esa fecha (62%) frente a un 39% de los hombres.

El estudio revela otros datos interesantes como que los españoles siguen celebrando San Valentín. De hecho, los que más piensan regalar por el día de los enamorados son los Millennials (52%) -nacidos entre 1980 y 1999- seguidos de la Generación X (46%) -nacidos entre 1965 y 1979- y los Baby Boommers (35%) -nacidos entre 1946 y 1964-.

La psicóloga Eva Garcés, experta en coaching y relaciones humanas, explica que el hecho de que haya crecido el autorregalo tiene que ver con la nueva corriente de psicología basada en el bienestar propio: "Autorregalarnos puede simbolizar que queremos aportarnos felicidad, siendo un acto de reafirmación personal, que refleja que nos cuidamos, que tenemos autoestima y que tomamos decisiones y controlamos nuestra vida".

¿Un poco egoísta? Quizás. El psicólogo Bertín Tebas opina que la cultura del narcisismo está a la orden del día: "Lo vemos en la redes sociales a diario. Miles de selfies que apenas dicen nada ni aportan nada como recuerdo fotográfico. Estamos más imbuidos en nuestro Yo, en nuestras cosas, y, todo esto afecta también a celebraciones como la de San Valentín. La mitad de la población anda soltera y otras no tienen el amor muy consolidado, así que terminan comprando algo para ellos mismos, aunque se pierda todo el sentido del día de los enamorados. Probablemente estamos en un cambio cultural en el que predomina más el amor a uno mismo que al de los demás", argumenta el experto en terapias de pareja y redes sociales.

Los gustos de los españoles en San Valentín

Pero no todo está perdido. Los españoles continúan intentando sorprender a la pareja y se esfuerzan en ello. Sobre todo las mujeres. El 35% de ellas piensa organizar algo especial a su pareja y el 73% prefiere regalar y ser regalada. Un 28% de ellas comprará experiencias relacionadas con pasar tiempo de calidad, mientras que los hombres, se decantarán por comprar joyas (21%) y perfumes (20%), los clásicos nunca fallan.

Entre los regalos más valorados por cada generación para celebrar San Valentín está el de pasar tiempo de calidad con las personas que más quieren. A esta opción le siguen la de regalar perfumes (23%) y las experiencias gastronómicas, el plan preferido por los Millennials (30%).

Al parecer, uno de los aspectos que tienen en común todas estas generaciones es que piensan que esta tradición debe evolucionar. El 62% de los españoles afirma creerlo así, siendo los Millennials los que más han mostrado su apoyo a este hecho (72%). Según explica Eva Garcés, "las nuevas generaciones han nacido con Internet, han vivido varias crisis en las que han visto cómo sus padres perdían la estabilidad. Sus valores son distintos, viven en el aquí y en el ahora, en la cultura de la inmediatez, sin pensar en un futuro que puede no existir o que puede cambiar totalmente. El cambio es lo único constante. Tienen mucha información, piensan en global y no en local, y disfrutan el momento y esto implica viajar para vivir experiencias y trabajar motivados por el reto y la pasión y no por la estabilidad o el poder", finaliza la psicóloga.