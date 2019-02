El monumental fracaso de Carmena en materia de urbanismo y movilidad

Manuela Carmena llegó a la alcaldía de Madrid gracias a un pacto con el PSOE que desalojó al Partido Popular del Palacio de Cibeles. Desde un primer momento, la exjueza describió su proyecto político como una plataforma ciudadana llamada a desarrollar una ciudad más habitable. Sin embargo, el balance de la legislatura es desolador en materia de urbanismo y movilidad.

Así lo recuerda el PP en un informe que recoge los 99 mayores fracasos de la gestión de Carmena. Este dossier, al que ha tenido acceso Libre Mercado, recuerda que "se han paralizado los grandes proyectos urbanísticos de Madrid, lo que ha provocado el caos en el urbanismo, la inseguridad jurídica y el freno de la actividad económica".

Libre Mercado ha puesto cifras a este parón, que ha supuesto el freno a 135.000 nuevas viviendas. Ante semejante restricción de la oferta, el grupo municipal popular que lidera José Luis Martínez Almeida denuncia que, en la última legislatura, "se ha multiplicado el precio del alquiler en Madrid, expulsando de la ciudad a los más jóvenes y las rentas más bajas, que no son capaces de encontrar vivienda porque Manuela Carmena ha estrangulado la oferta".

El estrangulamiento de la oferta queda reflejado en las licencias de nueva edificación. "Si vemos los datos de 2017 y 2018, encontramos que las cifras son inferiores a las de los peores años de la crisis económica. Y lo peor es que la tendencia va a la baja, porque el número de licencias ofrecidas en 2018 es un 50% menor que en 2017", señala el PP.

Los azules destacan, además, la asfixia burocrática que está aplicando el gobierno de Manuela Carmena a los proyectos urbanísticos y las inversiones inmobiliarias. "Los trámites y tiempos de espera en la concesión de licencias superan los 18 meses en muchos casos. Reduciendo esta burocracia se podría haber frenado la escalada en el precio de la vivienda, pero Ahora Madrid ha hecho caso omiso de esta reivindicación de la oposición", señala el informe.

Peor aún: en materia de mantenimiento de las calles, las cifras de ejecución presupuestaria rondan el 30% y, en lo tocante a la operación asfalto, el consistorio ha invertido apenas 20 millones, un 90% por debajo de los 200 millones prometidos a comienzos de la legislatura. Esto explica el deplorable estado de muchas calzadas y aceras de la capital.

Suciedad y contaminación

"Madrid está hoy más sucio que hace cuatro años. La gran promesa electoral de Manuela Carmena de tener Madrid limpio en tres meses, ha sido una gran mentira. Y eso que han aumentado los contratos a las empresas en 18 millones de euros, pero las quejas ciudadanas han ido a más en los últimos años, como reflejan las estadísticas del consistorio", apunta el PP.

"En toda la legislatura no han construido ni un parque nuevo. Madrid es la capital más verde de Europa, con un 47,6% de su superficie total arbolada o ajardinada, pero no será gracias a Ahora Madrid. De hecho, la Casa de Campo está cada vez más deteriorada. Todo esto es coherente con la mísera inversión en Patrimonio Verde: en 2018 se prometieron 56 millones de euros y la ejecución en noviembre no llegaba a los 6 millones…", lamenta la agrupación de la lista más votada en 2015.

"La contaminación de Madrid ha aumentado en un 6% y es la segunda principal preocupación de los madrileños, a pesar del proyecto sectario de restricciones y prohibiciones del Gobierno materializado en el Plan-A y Madrid Central. Lo que mejora la calidad del aire es una política de alternativas, cambios estructurales, ayudas que incentiven el cambio de vehículo y los hábitos de movilidad de los madrileños, es decir, medidas que a todos nos permitan elegir libremente", explican desde el PP.

Guerra al coche

"El servicio de bicicleta pública de Madrid ha sufrido el escándalo de una municipalización por la que los madrileños hemos tenido que pagar 10,5 millones de euros con un informe sin firmar y sin datar que ha generado unas plusvalías a la empresa que lo gestionaba de al menos 3 millones de euros. Mientras tanto, la movilidad en coche se ha convertido en un auténtico caos. Vivimos en el atasco permanente. La política de movilidad de Carmena es restricción, prohibición y criminalización del conductor", lamentan los azules.

"Esta legislatura se han cerrado al coche calles cuyo recorrido supera los 30 kilómetros de largo. Además, se han eliminado más de 15.000 plazas de aparcamiento en las vías públicas y se están eliminando las plazas de rotación de los aparcamientos públicos municipales. En algunas de las principales arterias de la capital (Santa Engracia, Alberto Aguilera, Calle Toledo…) se han creado carriles bici que nadie emplea, por su peligrosidad. Y las cifras de la EMT son muy decepcionantes, con peores tiempos de recorrido y frecuencia en la circulación de sus autobuses", zanja el informe.