El libro de Sánchez lidera las ventas, pero también las críticas y mofas de los lectores

"Faltan muchas tildes", "es una estafa", "el manual de un vanidoso", "sin contenido", "no lo recomiendo en absoluto"... Estas son tan sólo algunas de las críticas que han emitido los lectores que han gastado los 19,47 euros que cuesta el libro de Pedro Sánchez, Manual de Resistencia. Hasta ahora, pocos son los comentarios favorables, pero el hecho de que no tenga calidad literaria no implica que no se venda. El libro del todavía presidente del Gobierno se ha posicionado líder de ventas y es número uno en plataformas digitales como Amazon.

El revuelo causado con las perlas que Sánchez relata, entre ellas, cambiar el colchón de la Moncloa o pintar el dormitorio, parece que han despertado un interés canino por poseer un ejemplar. En la Gran Vía madrileña, el personal se agolpaba en la cola de la caja con el manual sanchista en la mano. Se destacaba en la sección de Novedades y los clientes no dejaban de ojearlo. Uno de los responsables de la tienda declaraba a Tele Madrid que no habían parado en toda la mañana de despachar el libro del político socialista. Además, añadía que "podía agotarse en el establecimiento", para asombro del reportero.

Cabe decir que la propia Casa Libro en su web digital ya publica en la lista de los más vendidos Manual de Resistencia. Se encuentra en el puesto número 4 en ventas y asciende a la primera posición como libro más comprado de No Ficción.

Lectores defraudados

Pero, a pesar de que Sánchez no cabrá en sí de gozo por el inesperado éxito en ventas, es especialmente difícil dar con alguna valoración positiva sobre este nuevo volumen de la editorial Planeta. Por ahora, en Amazon, el 62% sólo le ha otorgado una estrella frente al 31% más generoso que se lo ha puntuado con cinco. En total, la media del libro es de dos estrellas. El socialista obtiene un suspenso general hasta entre los lectores con ideología de izquierdas. Algunos ejemplos...

"Me siento estafado, la portada sugiere un libro de comedia (es cómico el personaje de la portada), pero es la historia de un matrimonio que cuenta que la primera decisión del presidente del gobierno fue pintar la habitación de su dormitorio. No lo recomiendo, veo más interesante las memorias de Pablo Iglesias alabando la democracia de Venezuela". "Intentando dejar al margen todo lo político del personaje e intentando hacer una crítica literaria (que no es fácil): - Repite conceptos

- Vacío de contenido.

- Vanidoso y sobreexplica sus decisiones, se justifica.

- Faltan muuuuchas tildes".

Las redes se ríen de Pedro "el guapo"

Con solo teclear Manual de Resistencia como palabra clave en Twitter, aparecen cientos de comentarios y ninguno bueno. Una vez más, el ingenio y el humor español rebosan por los poros de las redes sociales. El listado de memes para mofarse del líder del PSOE suma y sigue. Cientos de hilarantes párrafos encontrados por los usuarios copan el timeline..

#ManualDeResistencia la primera gran decisión de #Falconetti como Presidente Gobierno fue cambiar un colchón por esto le cambió el apodo ahora es #Colchonetti #AdiosPedro

Aquí pongo una foto de la cama de @desdelamoncloa pic.twitter.com/vTBD82JKRs — Carlos Garcia Ceron @CarlosGc1972) February 20, 2019

Hay un antes y un después en el pensamiento político de la civilización occidental con la publicación de Manual de resistencia. La profundidad de sus ideas se dejará sentir durante mil años. — August Landmesser (@canete707) February 20, 2019

"Manual de Resistencia" el libro que no debe faltar en ninguna pata de la mesa. pic.twitter.com/pCJiflqEIS — CSI_MASTER (@CSIMiR) February 20, 2019

Si te llega por whatsapp un mensaje con un pdf adjunto "Manual de resistencia de Pedro Sanchez", no lo abras, podría ser el libro de Pedro Sanchez — Conde Duku d Olivare (@JaviviThor) February 20, 2019

Sea como fuere, el libro ya ha sido pirateado y miles de usuarios por Whatsapp están enviando el ejemplar digitalizado de forma gratuita. Aunque, cabe señalar, que ni el documento en formato PDF se libra de la ironía tuitera.