Mapfre quiere hacerse con Caser

Mapfre ha trasladado a Caser su interés en la posible adquisición de una participación mayoritaria en la aseguradora participada por los bancos surgidos de las antiguas cajas de ahorros. Así, en ejecución del acuerdo adoptado por su comisión delegada, la firma presidida por Antonio Huertas remitió a Caser en fechas pasadas una mera carta de interés en la posible adquisición de una participación mayoritaria de dicha compañía, según explica en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dicha carta, no solicitada por Caser, no contiene magnitudes económicas de ningún tipo ni referencia al posible precio de la operación. Mapfre confirmaba así la información publicada por Expansión, según la cual la aseguradora ha fichado a BNP Paribas para abordar la compra de una participación de control en Caser, valorada en unos 1.000 millones de euros y participada por diez accionistas. Según el rotativo, la operación no responde a la puesta a la venta explícita de la compañía, sino al interés despertado tras el anuncio del proyecto de fusión de Unicaja y Liberbank, accionistas de Caser, y su predisposición a reducir su participación en la aseguradora. Esta iniciativa se vio alterada el pasado viernes por la propuesta de una OPA por parte de Abanca, accionista también de Caser.

Los principales accionistas de Caser son Bankia (15%), Ibercaja Banco (13,95%), Liberbank (12,22%), CaixaBank (11,51%), Unicaja Banco (9,99%), Abanca (9,99%), Sabadell (1,79%), Cecabank (1,55%) y BBVA (0,24%). Bankia y CaixaBank también estudian desprenderse de su participación en Caser, al igual que Sabadell y BBVA, según fuentes del sector consultadas por Europa Press.

En 2013, Caser dejó de vender seguros en las oficinas de Bankia, que optó por potenciar la alianza con Mapfre. CaixaBank, que heredó su participación en Caser de Banca Cívica y Caixa Girona, canceló el acuerdo de venta de seguros de la compañía ese mismo año. El grupo asegurador Caser registró un beneficio de 66,3 millones de euros en el ejercicio 2017, lo que supone un 65% más que un año antes. La firma aumentó un 11% sus primas ese año, hasta los 1.584 millones de euros, y registró crecimientos en vida (+20%) y no vida (+7%). El área de Diversificación también registró una evolución favorable, al facturar 119,7 millones de euros, un 13% más, y supone ya el 11% del grupo.

Así, la compañía de seguros consiguió culminar con dos años de antelación su plan estratégico 2015-2019, centrado en la consecución de un crecimiento relevante de la cifra de negocio, la mejora continua del resultado y la innovación tanto de productos como de servicios. Por ello, tras el cierre adelantado del plan anterior, el grupo inició uno nuevo para 2018-2022, que pone el foco en su transformación, establecida sobre tres pilares: excelencia en la distribución, el cliente en el centro de la organización y la transformación digital y del modelo operativo. Caser ha mejorado su rentabilidad sobre recursos propios (ROE) hasta alcanzar un 7,5% y excede en 457 millones de euros el mínimo de Solvencia, según los datos a cierre de 2017.